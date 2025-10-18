Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Страсбург – 3:3. Шоу в Париже с Забарным. Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
ПСЖ
17.10.2025 21:45 – FT 3 : 3
Страсбург
Франция
18 октября 2025, 00:23 | Обновлено 18 октября 2025, 00:24
ПСЖ – Страсбург – 3:3. Шоу в Париже с Забарным. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор яркого стартового матча 8-го тура Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Команды ПСЖ и Страсбург устроили большое шоу в поединке 8-го тура Лиги 1.

Матч-триллер завершился поединок результативной ничьей (3:3).

Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч за ПСЖ.

Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч за ПСЖ.

У Страсбурга в запасе был заявлен украинец Эдуард Соболь.

Лига 1. 8-й тур, 17 октября 2025

ПСЖ – Страсбург – 3:3

Голы: Баркола, 6, Рамуш, 58 (пен), Маюлу, 79 – Паничелли, 26, 56, Морейра, 41

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Брэдли Баркола, 6 мин

ГОЛ! 1:1. Хоакин Паничелли, 26 мин

ГОЛ! 1:2. Диегу Морейра, 41 мин

ГОЛ! 1:3. Хоакин Паничелли, 49 мин

ГОЛ! 2:3. Гонсалу Рамуш, 53 мин (пен)

ГОЛ! 3:3. Сенни Меюлю, 79 мин

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Диегу Морейра.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Диегу Морейра (Страсбург), асcист Валентин Барко.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Паничелли (Страсбург), асcист Гела Дуе.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ), асcист Дезире Дуэ.
