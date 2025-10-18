ПСЖ – Страсбург – 3:3. Шоу в Париже с Забарным. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор яркого стартового матча 8-го тура Лиги 1
Команды ПСЖ и Страсбург устроили большое шоу в поединке 8-го тура Лиги 1.
Матч-триллер завершился поединок результативной ничьей (3:3).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский защитник Илья Забарный отыграл весь матч за ПСЖ.
У Страсбурга в запасе был заявлен украинец Эдуард Соболь.
Лига 1. 8-й тур, 17 октября 2025
ПСЖ – Страсбург – 3:3
Голы: Баркола, 6, Рамуш, 58 (пен), Маюлу, 79 – Паничелли, 26, 56, Морейра, 41
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Брэдли Баркола, 6 мин
ГОЛ! 1:1. Хоакин Паничелли, 26 мин
ГОЛ! 1:2. Диегу Морейра, 41 мин
ГОЛ! 1:3. Хоакин Паничелли, 49 мин
ГОЛ! 2:3. Гонсалу Рамуш, 53 мин (пен)
ГОЛ! 3:3. Сенни Меюлю, 79 мин
События матча
