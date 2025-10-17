ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек

17 октября проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ. У Страсбурга в резерве заявлен Эдуард Соболь.

Во втором тайме ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек, забив дважды (3:3).

ГОЛ! 1:3. Хоакин Паничелли, 49 мин

ГОЛ! 2:3. Гонсалу Рамуш, 53 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Сенни Меюлю, 79 мин