Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек
Франция
17 октября 2025, 23:31
ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ

17 октября 2025, 23:31
Getty Images/Global Images Ukraine

17 октября проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ. У Страсбурга в резерве заявлен Эдуард Соболь.

Во втором тайме ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек, забив дважды (3:3).

ГОЛ! 1:3. Хоакин Паничелли, 49 мин

ГОЛ! 2:3. Гонсалу Рамуш, 53 мин (пен)

ГОЛ! 3:2. Сенни Меюлю, 79 мин

