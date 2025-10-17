Франция17 октября 2025, 23:31 | Обновлено 17 октября 2025, 23:41
ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ
17 октября проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ. У Страсбурга в резерве заявлен Эдуард Соболь.
Во втором тайме ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек, забив дважды (3:3).
ГОЛ! 1:3. Хоакин Паничелли, 49 мин
ГОЛ! 2:3. Гонсалу Рамуш, 53 мин (пен)
ГОЛ! 3:2. Сенни Меюлю, 79 мин
3 гол ПСЖ по суті теж самі собі привезли, тупо скинув м'яч супернику під вбивчу атаку замість того аби просто вибити
