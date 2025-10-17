Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
Франция
17 октября 2025, 22:37 | Обновлено 17 октября 2025, 22:40
358
11

ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды

17 октября проходит стартовый матч 8-го тура чемпионата Франции

17 октября 2025, 22:37 | Обновлено 17 октября 2025, 22:40
358
11 Comments
ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

17 октября проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ. У Страсбурга в резерве заявлен Эдуард Соболь.

Брэдли Баркола забил гол для хозяев в дебюте матча, но затем ПСЖ пропустил дважды (1:2, перерыва). У гостей отличились Хоакин Паничелли и Диегу Морейра.

ГОЛ! 1:0. Брэдли Баркола, 6 мин

ГОЛ! 1:1. Хоакин Паничелли, 26 мин

ГОЛ! 1:2. Диегу Морейра, 41 мин

По теме:
Три-триллер. ПСЖ с Забарным совершил камбек и спас игру со Страсбургом
ВИДЕО. Голевая перестрелка. ПСЖ пропустил 3-й мяч, но затем сделал камбек
Ассист Судакова. Бенфика переиграла Шавеш и вышла в 1/16 финала Кубка
Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор Брэдли Баркола
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 17 октября 2025, 22:46 18
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику
Футбол | 17 октября 2025, 23:14 0
ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику
ВИДЕО. Судаков сделал ассист в матче Кубка Португалии за Бенфику

Орлы на выезде играют против команды Шавеш в матче 1/32 финала

Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Футбол | 17.10.2025, 06:05
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Реал на выезде переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов, Арсенал одолел Бенфику
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Футбол | 17.10.2025, 07:18
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Луис Энрике принял решение по Забарному после его возвращения из сборной
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Футбол | 17.10.2025, 09:06
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Три футболиста сборной Украины готовы покинуть Динамо и Шахтер
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Viktor Shuper
поки схоже на те, що ПСЖ надіявся перемогти малою кров'ю, але вони то дарма) Страсбург дуже потужно почав чемпіонат. от вже і 1:3
Ответить
+1
Viktor Shuper
класного нападника дуже купили з Алавесу
Ответить
0
Burevestnik
у першому голі у ворота ПСЖ - вина Заби...
Ответить
0
Viktor Shuper
у першому голі до Забарного дійсно є питання. у 2 голі самі собі привезли чисто, там вини Іллі нема ніякої, Дує просто подарував м'яч супернику
Ответить
0
Обсервер Влад
Забарний косячить?
Ответить
-2
Показать Скрыть 6 ответов
Популярные новости
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
Опубликованы корзины жеребьевки ЧЕ по футзалу. Где сборная Украины
15.10.2025, 16:59 1
Футзал
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
Маркевич спрогнозировал итоговое место сборной Украины в отборе ЧМ-2026
15.10.2025, 16:09 12
Футбол
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
Франции не будет в финале. Определен первый финалист чемпионата мира U-20
16.10.2025, 01:57 2
Футбол
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
Претендент на должность мэра Киева? Усик обратился к Виталию Кличко
16.10.2025, 20:05 1
Бокс
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
«Я – патриот, выводы сделал». Конопля – о скандале в Instagram
16.10.2025, 16:59 192
Футбол
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
Футболист Динамо получил предложения переехать играть в Париж
16.10.2025, 06:22 7
Футбол
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
Кто для сине-желтых? Возможные соперники Украины в плей-офф отбора ЧМ
16.10.2025, 06:23 48
Футбол
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
Барселона разгромила Рому в Лиге чемпионов. Челси отгрузил 4 мяча Парижу
16.10.2025, 06:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем