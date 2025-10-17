ВИДЕО. Красивая комбинация. Баркола забил в дебюте, но ПСЖ пропустил дважды
17 октября проходит матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.
В Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.
Украинский защитник Илья Забарный вышел в основном составе ПСЖ. У Страсбурга в резерве заявлен Эдуард Соболь.
Брэдли Баркола забил гол для хозяев в дебюте матча, но затем ПСЖ пропустил дважды (1:2, перерыва). У гостей отличились Хоакин Паничелли и Диегу Морейра.
ГОЛ! 1:0. Брэдли Баркола, 6 мин
ГОЛ! 1:1. Хоакин Паничелли, 26 мин
ГОЛ! 1:2. Диегу Морейра, 41 мин
