Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на игру с командой Соболя

Назван стартовый состав команд на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

17 октября в 21:45 в Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе ПСЖ.

В составе Страсбурга играет Эдуард Соболь, он включен в резервный список гостей на игру.

Турнирное положение: ПСЖ (16 очков), Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).

Стартовый состав ПСЖ на игру со Страсбургом