Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на игру с командой Соболя
17 октября в 21:45 в Париже пройдет матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции
Назван стартовый состав команд на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.
17 октября в 21:45 в Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.
Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе ПСЖ.
В составе Страсбурга играет Эдуард Соболь, он включен в резервный список гостей на игру.
Турнирное положение: ПСЖ (16 очков), Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).
Стартовый состав ПСЖ на игру со Страсбургом
