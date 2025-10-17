Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 октября 2025, 21:05 | Обновлено 17 октября 2025, 21:09
Сыграет ли Забарный? Стартовый состав ПСЖ на игру с командой Соболя

17 октября в 21:45 в Париже пройдет матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции

ПСЖ. Илья Забарный

Назван стартовый состав команд на матч 8-го тура Лиги 1 чемпионата Франции.

17 октября в 21:45 в Париже на стадионе «Парк де Пренс» ПСЖ встречается со Страсбургом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский защитник Илья Забарный заявлен в основном составе ПСЖ.

В составе Страсбурга играет Эдуард Соболь, он включен в резервный список гостей на игру.

Турнирное положение: ПСЖ (16 очков), Марсель, Страсбург, Лион (по 15), Монако, Ланс (по 13), Лилль (11).

Стартовый состав ПСЖ на игру со Страсбургом

По теме:
Забарный вышел на 7-е место по количеству матчей среди украинцев в Лиге 1
ПСЖ – Страсбург. Забарный против Соболя. Смотреть онлайн LIVE
ПСЖ – Страсбург. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Страсбург Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь ПСЖ Илья Забарный стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
