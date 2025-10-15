Поражение молодежки в Хорватии, дубль и рекорд Роналду, Англия вышла на ЧМ
Главные новости за 14 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 14 октября.
1A. Закономерное поражение. Сборная Украины U-21 проиграла хорватам
Проигрыш с минимальным счётом усложняет борьбу в отборочном цикле
1B. Квалификация Евро-2027 U-21. Ситуация в группе после поражения Украины U-21
Сине-желтые на выезде проиграли команде Хорватии U-21 со счетом 0:1
1C. Международный турнир. Украина U-18 пропустила два мяча от Швеции U-18
Команда Владимира Самборского заняла 3-е место на турнире в Хорватии
2A. Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц
Вечером 14 октября состоялись матчи квалификации чемпионата мира 2026
2B. Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
В параллельном матче Сербия обыграла Андорру
2C. Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Испанцы разгромили Болгарию с дублем Мерино, турки одолели Сакартвело
2D. Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Дубль оформил Матео Ретеги, точку поставил Джанлука Манчини
3A. Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Португальцы и венгры сыграли вничью, в группе F Ирландия одолела Армению
3B. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Криштиану установил рекорд в матче отбора ЧМ-2026 Португалия – Венгрия
4A. Бафана-Бафана. Сборная ЮАР драматично выиграла группу и вышла на ЧМ-2026
Команда Южной Африки переиграла сборную Руанды со счетом 3:0
4B. Сенегал и Кот-д'Ивуар вышли на ЧМ. Итоговые таблицы отбора в зоне Африки
Завершился групповой раунд в африканской зоне, впереди плей-офф
4C. Напряженный матч за путевку. Катар переиграл ОАЭ и вышел на ЧМ-2026
Сборная ОАЭ заняла второе место и будет иметь шанс в плей-офф
4D. Праздник для Саудовской Аравии. Получена путевка на чемпионат мира 2026
Ирак со второго места будет играть в дополнительном плей-офф
5A. ОФИЦИЛЬНО. Сборная Швеции уволила тренера. Он играл с Шевченко
Томассон уволен после поражения от Косово
5B. Бленуце удивил всех своим поступком, когда получил первую зарплату в Динамо
Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ
6. Киев Кэпиталз лидирует в Балтийской хоккейной лиге. Турнирная таблица
Клуб из Киева набрал 17 очков и занимает первое место
7. Ястремская стартовала на пятисотнике в Нинбо с победы над юной звездой
Даяна прервала лузстрик, обыграв Викторию Мбоко в 1/16 финала WTA 500 в Китае
8. Мужская сборная Украины выиграла ЧЕ-2025 по шахматам, у женщин – серебро
Командный чемпионат Европы по шахматам прошел в грузинском городе Батуми
9. Юлиан Бойко разгромил знаменитого ветерана, 6-кратного вице-чемпиона мира
Украинский снукерист переиграл 63-летнего Джимми Уайта со счетом 4:1
10. Наши ребята молодцы, Исландия – не в ту сторону
Со сдержанным оптимизмом смотрим в будущее
