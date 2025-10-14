Ястремская стартовала на пятисотнике в Нинбо с победы над юной звездой

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) выиграла первый матч на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с представительницей Канады Викторией Мбоко (WTA 24) за 1 час и 53 минуты.

WTA 500 Нинбо. Хард, 1/16 финала

Виктория Мбоко (Канада) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 6:7 (3:7)

Во второй партии Даяна отыгралась со счета 2:5, когда уступала с одним брейком, и не позволила Виктории подать на сет в девятом гейме.

Ястремская провела первое очное противостояние против Мбоко. Виктория начала это сезон в четвертой сотни рейтинга WTA, но теперь находится в топ-30, а в начале августа канадка стала чемпионкой тысячника в Монреале.

Даяна выиграла первый матч с 10 августа, когда прошла Викторию Томову на старте соревнований WTA 1000 в Цинциннати. За два месяца Ястремская проиграла три поединка подряд + снялась перед встречей с Коко Гауфф в Цинциннати.

Следующей соперницей Даяны в Нинбо будет третья сеяная Елена Рыбакина из Казахстана. Ранее Ястремская дважды играла против Рыбакиной и дважды в 2025 году. Оба матча Даяна проиграла – в 1/16 финала Australian Open и в 1/8 финала Монреаля.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй круг пятисотника в Нинбо. Днем ранее это сделала Юлия Стародубцева, обыграв Юлию Путинцеву.