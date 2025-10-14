Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ястремская стартовала на пятисотнике в Нинбо с победы над юной звездой
14 октября 2025, 13:53 | Обновлено 14 октября 2025, 14:01
Даяна прервала лузстрик, обыграв Викторию Мбоко в 1/16 финала турнира WTA 500 в Китае

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 30) выиграла первый матч на хардовом турнире WTA 500 в Нинбо, Китай.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с представительницей Канады Викторией Мбоко (WTA 24) за 1 час и 53 минуты.

WTA 500 Нинбо. Хард, 1/16 финала

Виктория Мбоко (Канада) – Даяна Ястремская (Украина) – 3:6, 6:7 (3:7)

Во второй партии Даяна отыгралась со счета 2:5, когда уступала с одним брейком, и не позволила Виктории подать на сет в девятом гейме.

Ястремская провела первое очное противостояние против Мбоко. Виктория начала это сезон в четвертой сотни рейтинга WTA, но теперь находится в топ-30, а в начале августа канадка стала чемпионкой тысячника в Монреале.

Даяна выиграла первый матч с 10 августа, когда прошла Викторию Томову на старте соревнований WTA 1000 в Цинциннати. За два месяца Ястремская проиграла три поединка подряд + снялась перед встречей с Коко Гауфф в Цинциннати.

Следующей соперницей Даяны в Нинбо будет третья сеяная Елена Рыбакина из Казахстана. Ранее Ястремская дважды играла против Рыбакиной и дважды в 2025 году. Оба матча Даяна проиграла – в 1/16 финала Australian Open и в 1/8 финала Монреаля.

Ястремская стала второй представительницей Украины, которой удалось выйти во второй круг пятисотника в Нинбо. Днем ранее это сделала Юлия Стародубцева, обыграв Юлию Путинцеву.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Vlad Holl
Наступна риба і там з такою подачею буде дуже складно. Ну а тут , молодець що витягнула 2 сет.
Ответить
+4
C.Пеклов
Молодець!Не дивлячись на купу помилок,зуміла загасити юну зірку у 2 сетах!Хай щастить у наступному матчі!
Ответить
+3
Андрій Заліщук
Думав, що після 2-5 в другому сеті, попливе наша Даяна, а тут на тобі, молодець, закамбечила по повній!
Ответить
+2
Vitaly Kozak
Риба такої кількості помилок не прощатиме. Але нехай щастить.
Ответить
+2
Sit Simurg
От і молодчинка ! ) .. 
І ставка Даніїла зайшла - якраз 22 гейма ! ..)
Ответить
+2
Istimo
Так цю розпіарену "висхідну зірку" , якій топи злили домашній канадський турнір
Ответить
+1
Sit Simurg
Там, до речі, Даша Снігур виграла перший сет на "іспанській водокачці" ..) 
Ответить
0
