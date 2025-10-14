Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией

Збірна Італії здобула впевнену перемогу над Ізраїлем у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026.

Поєдинок відбувся 14 жовтня в Удіне на стадіоні Фріулі. Команда Дженнаро Гаттузо контролювала гру протягом усього матчу та не залишила супернику шансів.

Рахунок відкрив Матео Ретегі з пенальті наприкінці першого тайму. У другій половині зустрічі нападник оформив дубль, а у компенсований час Джанлука Манчіні встановив остаточний результат (3:0).

Після цієї перемоги Італія набрала 15 очок та зміцнила свої позиції у відборі до ЧС-2026, продовжуючи гонитву за Норвегією (18 пунктів)

Кваліфікація ЧС-2026. Європа

14 жовтня 2025, Удіне (Італія)

Італія – Ізраїль – 3:0

Голи: Ретегі, 45+2 (пен), 74, Манчіні, 90+3

Турнірна таблиця