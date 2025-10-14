Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
14.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Израиль
Чемпионат мира
14 октября 2025, 23:49 | Обновлено 14 октября 2025, 23:54
Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией

Дубль оформил Матео Ретеги, точку поставил Джанлука Манчини

Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine

Збірна Італії здобула впевнену перемогу над Ізраїлем у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026.

Поєдинок відбувся 14 жовтня в Удіне на стадіоні Фріулі. Команда Дженнаро Гаттузо контролювала гру протягом усього матчу та не залишила супернику шансів.

Рахунок відкрив Матео Ретегі з пенальті наприкінці першого тайму. У другій половині зустрічі нападник оформив дубль, а у компенсований час Джанлука Манчіні встановив остаточний результат (3:0).

Після цієї перемоги Італія набрала 15 очок та зміцнила свої позиції у відборі до ЧС-2026, продовжуючи гонитву за Норвегією (18 пунктів)

Кваліфікація ЧС-2026. Європа

14 жовтня 2025, Удіне (Італія)

Італія – Ізраїль – 3:0

Голи: Ретегі, 45+2 (пен), 74, Манчіні, 90+3

Турнірна таблиця

По теме:
Турция – Грузия – 4:1. Как Демирал оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор
Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц
ЧМ-2026 по футболу сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу Джанлука Манчини Матео Ретеги
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
