Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией

Збірна Італії здобула впевнену перемогу над Ізраїлем у матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026.
Поєдинок відбувся 14 жовтня в Удіне на стадіоні Фріулі. Команда Дженнаро Гаттузо контролювала гру протягом усього матчу та не залишила супернику шансів.
Рахунок відкрив Матео Ретегі з пенальті наприкінці першого тайму. У другій половині зустрічі нападник оформив дубль, а у компенсований час Джанлука Манчіні встановив остаточний результат (3:0).
Після цієї перемоги Італія набрала 15 очок та зміцнила свої позиції у відборі до ЧС-2026, продовжуючи гонитву за Норвегією (18 пунктів)
Кваліфікація ЧС-2026. Європа
14 жовтня 2025, Удіне (Італія)
Італія – Ізраїль – 3:0
Голи: Ретегі, 45+2 (пен), 74, Манчіні, 90+3
Турнірна таблиця
