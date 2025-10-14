Эстония и Молдова разошлись миром. За гостей сыграли два игрока из УПЛ
Андрей Кожухарь и Владислав Бабогло провели весь матч в Таллинне
В матче квалификации чемпионата мира 2026 сборные Эстонии и Молдовы поделили очки, сыграв вничью 1:1.
Встреча состоялась вечером 14 октября на стадионе Ле Кок Арена в Таллине.
Хозяева вышли вперед в середине первого тайма, на 29-й минуте забил Маттиас Кайт.
Во втором тайме Молдова сумела сравнять счет. На 64-й минуте Штефан Бодиштяну установил окончательный результат (1:1).
За сборную Молдовы весь матч сыграли два футболиста львовских «Карпат»: вратарь Андрей Кожухарь и защитник Владислав Бабогло.
Квалификация ЧМ-2026
14 октября 2025, Таллин (Эстония)
Эстония – Молдова – 1:1
Голы: Кайт, 29 – Бодиштяну, 64
Турнирная таблица
