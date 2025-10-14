Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эстония и Молдова разошлись миром. За гостей сыграли два игрока из УПЛ
ЧМ. Квалификация. Европа
Эстония
14.10.2025 19:00 – FT 1 : 1
Молдова
Чемпионат мира
14 октября 2025, 21:25 | Обновлено 14 октября 2025, 21:32
Эстония и Молдова разошлись миром. За гостей сыграли два игрока из УПЛ

Андрей Кожухарь и Владислав Бабогло провели весь матч в Таллинне

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бабогло

В матче квалификации чемпионата мира 2026 сборные Эстонии и Молдовы поделили очки, сыграв вничью 1:1.

Встреча состоялась вечером 14 октября на стадионе Ле Кок Арена в Таллине.

Хозяева вышли вперед в середине первого тайма, на 29-й минуте забил Маттиас Кайт.

Во втором тайме Молдова сумела сравнять счет. На 64-й минуте Штефан Бодиштяну установил окончательный результат (1:1).

За сборную Молдовы весь матч сыграли два футболиста львовских «Карпат»: вратарь Андрей Кожухарь и защитник Владислав Бабогло.

Квалификация ЧМ-2026

14 октября 2025, Таллин (Эстония)

Эстония – Молдова – 1:1

Голы: Кайт, 29 – Бодиштяну, 64

Турнирная таблица

сборная Эстонии по футболу сборная Молдовы по футболу ЧМ-2026 по футболу Андрей Кожухарь Владислав Бабогло
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
