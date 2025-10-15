Эстония – Молдова – 1:1. Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
В квалификации чемпионата мира 2026 сборные Эстонии и Молдовы сыграли вничью 1:1.
14 октября на стадионе Ле Кок Арена в Таллине команды обменялись голами
На 29-й минуте забил Маттиас Кайт для хозяев, На 64-й минуте Штефан Бодиштяну сравнял счет для гостей (1:1).
За сборную Молдовы сыграли вратарь Андрей Кожухарь из «Вереса» и защитник Владислав Бабогло из «Карпат».
Квалификация ЧМ-2026
14 октября 2025, Таллин (Эстония)
Эстония – Молдова – 1:1
Голы: Кайт, 29 – Бодиштяну, 64
Видео голов и обзор матча
События матча
