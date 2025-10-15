Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эстония – Молдова – 1:1. Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Эстония
14.10.2025 19:00 – FT 1 : 1
Молдова
Чемпионат мира
15 октября 2025, 03:37 | Обновлено 15 октября 2025, 03:51
Эстония – Молдова – 1:1. Кожухар и Бабогло. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Кожухарь

В квалификации чемпионата мира 2026 сборные Эстонии и Молдовы сыграли вничью 1:1.

14 октября на стадионе Ле Кок Арена в Таллине команды обменялись голами

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 29-й минуте забил Маттиас Кайт для хозяев, На 64-й минуте Штефан Бодиштяну сравнял счет для гостей (1:1).

За сборную Молдовы сыграли вратарь Андрей Кожухарь из «Вереса» и защитник Владислав Бабогло из «Карпат».

Квалификация ЧМ-2026

14 октября 2025, Таллин (Эстония)

Эстония – Молдова – 1:1

Голы: Кайт, 29 – Бодиштяну, 64

Видео голов и обзор матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Штефан Бодиштяну (Молдова), асcист Вирджилиу Постолаки.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиас Кяйт (Эстония).
сборная Эстонии по футболу сборная Молдовы по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Андрей Кожухарь Владислав Бабогло
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
