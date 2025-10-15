В квалификации чемпионата мира 2026 сборные Эстонии и Молдовы сыграли вничью 1:1.

14 октября на стадионе Ле Кок Арена в Таллине команды обменялись голами

На 29-й минуте забил Маттиас Кайт для хозяев, На 64-й минуте Штефан Бодиштяну сравнял счет для гостей (1:1).

За сборную Молдовы сыграли вратарь Андрей Кожухарь из «Вереса» и защитник Владислав Бабогло из «Карпат».

Квалификация ЧМ-2026

14 октября 2025, Таллин (Эстония)

Эстония – Молдова – 1:1

Голы: Кайт, 29 – Бодиштяну, 64

Видео голов и обзор матча