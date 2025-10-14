Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 14 октября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
14.10.2025 21:45 - : -
Болгария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
14 октября 2025, 18:55 |
256
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 14 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

14 октября 2025, 18:55 |
256
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 14 октября. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Вечером 14 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот вечер на поле выйдут топ-сборные Англии, Испании, Италии, Португалии.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

  • 19:00. Эстония – Молдова
  • 21:45. Андорра – Сербия
  • 21:45. Ирландия – Армения
  • 21:45. Испания – Болгария
  • 21:45. Италия – Израиль
  • 21:45. Латвия – Англия
  • 21:45. Португалия – Венгрия
  • 21:45. Турция – Грузия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

19:00. Эстония – Молдова

21:45. Андорра – Сербия

21:45. Ирландия – Армения

21:45. Испания – Болгария

21:45. Италия – Израиль

21:45. Латвия – Англия

21:45. Португалия – Венгрия

21:45. Турция – Грузия

По теме:
Экс-арбитр ФИФА высказался о отмененном голе Волошина в ворота Азербайджана
Сенсационный камбэк. Сборная Бразилии ярко уступила Японии
Милевский отреагировал на победу сборной Украины над Азербайджаном
ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн сборная Эстонии по футболу сборная Молдовы по футболу сборная Андорры по футболу сборная Сербии по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Армении по футболу сборная Испании по футболу сборная Болгарии по футболу сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу сборная Латвии по футболу сборная Англии по футболу сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Футбол | 13 октября 2025, 21:50 1
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа
Решение принято. В Реале определились с ролью Лунина после ухода Куртуа

Украинец является приоритетным первым номером на время после ухода бельгийца

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14 октября 2025, 06:23 22
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Футбол | 14.10.2025, 10:49
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
ЛЕОНЕНКО: «Он играет ниже своего уровня. Почему этого не видит Ребров?»
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Футбол | 14.10.2025, 18:20
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
Звезда сборной Украины принял решение сменить клуб. Есть интерес из АПЛ
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Футбол | 14.10.2025, 07:41
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 242
Футбол
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
«Он продолжает это делать». В Англии рассказали последние новости о Мудрике
12.10.2025, 16:29 9
Футбол
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
Источник: Шовковский принял неожиданное решение в отношении капитана Динамо
13.10.2025, 00:02 8
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх заключит соглашение о самом большом бое на планете»
13.10.2025, 07:22 2
Бокс
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
Промоутер: «Это будет самый важный бой в жизни Джошуа. Нельзя проиграть»
13.10.2025, 02:21 1
Бокс
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
Иван ГЕЦКО: «Он должен выйти против Азербайджана вместо Ваната»
12.10.2025, 19:52 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем