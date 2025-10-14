Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 14 октября. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 14 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этот вечер на поле выйдут топ-сборные Англии, Испании, Италии, Португалии.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

19:00. Эстония – Молдова

21:45. Андорра – Сербия

21:45. Ирландия – Армения

21:45. Испания – Болгария

21:45. Италия – Израиль

21:45. Латвия – Англия

21:45. Португалия – Венгрия

21:45. Турция – Грузия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

📊 Инфографика

19:00. Эстония – Молдова

21:45. Андорра – Сербия

21:45. Ирландия – Армения

21:45. Испания – Болгария

21:45. Италия – Израиль

21:45. Латвия – Англия

21:45. Португалия – Венгрия

21:45. Турция – Грузия