Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 14 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 14 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.
В этот вечер на поле выйдут топ-сборные Англии, Испании, Италии, Португалии.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября
- 19:00. Эстония – Молдова
- 21:45. Андорра – Сербия
- 21:45. Ирландия – Армения
- 21:45. Испания – Болгария
- 21:45. Италия – Израиль
- 21:45. Латвия – Англия
- 21:45. Португалия – Венгрия
- 21:45. Турция – Грузия
📊 Инфографика
