Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Испанией и Болгарией (4:0)

У испанской команды Микель Мерино оформил дубль, также забил Микель Ойярсабаль, плюс гости провели автогол

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Испания – Болгария – 4:0

Гол: Мерино, 35, 57, Чернев, 79 (автогол), Ойярсабаль, 90+2

