  4. Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
14.10.2025 21:45 – FT 4 : 0
Болгария
Чемпионат мира
15 октября 2025, 05:50 | Обновлено 15 октября 2025, 06:01
12
0

Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Испанией и Болгарией (4:0)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У испанской команды Микель Мерино оформил дубль, также забил Микель Ойярсабаль, плюс гости провели автогол

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Испания – Болгария – 4:0

Гол: Мерино, 35, 57, Чернев, 79 (автогол), Ойярсабаль, 90+2

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Испания).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Atanas Chernev (Болгария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания), асcист Алекс Гримальдо.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания), асcист Робен Ле Норман.
сборная Испании по футболу пенальти сборная Болгарии по футболу автогол Микель Оярсабаль Микель Мерино ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
