Испания – Болгария – 4:0. Дубль Мерино. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день сыгран матч между Испанией и Болгарией (4:0)
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У испанской команды Микель Мерино оформил дубль, также забил Микель Ойярсабаль, плюс гости провели автогол
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября
21:45. Испания – Болгария – 4:0
Гол: Мерино, 35, 57, Чернев, 79 (автогол), Ойярсабаль, 90+2
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Испания).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Atanas Chernev (Болгария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания), асcист Алекс Гримальдо.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания), асcист Робен Ле Норман.
