14 октября на Хосе Сорилья пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Испании и Болгарии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда - действующий чемпион Европы. Причем титул было взято в прошлом году очень уверенно, выиграв у всех без исключения противников, причем только Германия, принимающая сторона, дотянула до экстра-тайма. Все ждали продолжения успеха и в Лиге Наций. Но там уже в плей-офф фаворит смотрелся не так безупречно. И в итоге в финале по пенальти уступили соседней Португалии.

Сейчас подопечные де ла Фуэнте не имеют таких соперников и практически царят в своей группе. В сентябре были разгромы в Болгарии (3:0) и даже Турции (6:0). Ну, а сейчас выдали комфортную победу и над грузинами, сыграв первый домашний поединок в этом цикле. Не помешало даже то, что не было реализовано пенальти - все равно ход матча контролировали, проведя его с мячом на чужой половине поля.

Болгария

Сборная давно показывает самые скромные результаты. Достаточно сказать, что как хороший результат рассматривался прошлый розыгрыш Лиги Наций, когда в компании с Северной Ирландией, Белоруссией и Люксембургом получилось взять девять очков, чего хватило, чтобы стать второй в квартете. Вот только в стыке в марте проиграли дважды Ирландии 1:2. А в первых турах квалификации, в сентябре, были разгромные поражения от Испании и Грузии.

После такого с Илиевым расторгли контракт. В прошлом поединке дебютировал на тренерском посту Димитров. Его подопечные дома ответили на первый гол турок, но в итоге были напрочь разгромлены соседями 1:6. И следующий поединке вряд ли будет проще.

Статистика личных встреч

На Евро-96 пиковое поколение болгар добилось ничьей. Но потом все три очных матча выиграла Испания.

Прогноз

Букмекерские конторы настраиваются на новый разгром в исполнении чемпионов Европы, вопрос только в его масштабах. Стоит брать фору -3,5 голов (коэффициент - 1,98).