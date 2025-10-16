Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис де ла ФУЭНТЕ: «Серия без поражений? Это предмет большой гордости»
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
14.10.2025 21:45 – FT 4 : 0
Болгария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
16 октября 2025, 03:23 | Обновлено 16 октября 2025, 03:28
12
0

Коуч сборной Испании дал пресс-конференцию после победы над Болгарией

RFEF. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции после победы над Болгарией (4:0) на стадионе Хосе Соррилья в Вальядолиде рассказал:

«Игра развивалась так, как мы и ожидали. Мы знали, что это будет матч, требующий терпения и настойчивости. Болгария оборонялась очень хорошо, компактным блоком, и нам было сложно их вскрыть. Матчи такого типа всегда трудно открыть.

Серия без поражений? Это предмет большой гордости. Сравняться с исторической серией без поражений Висенте дель Боске – человеком, которым я глубоко восхищаюсь, – замечательно, но не для меня, а для игроков.

Они исключительные футболисты, с образцовой игрой и отношением, всегда стремятся к большему. Сейчас мы нацелены на 30, 31… насколько сможем продвинуться. Эти игроки невероятные и внушают нам огромный оптимизм на будущее.

Я всегда говорил, что в международном футболе ничего не дается легко, но мне нравится, когда нас проверяют. Все команды имеют талантливых игроков, поэтому всё нужно делать правильно, чтобы минимизировать их сильные стороны. Мы показываем такую игру, что иногда соперники могут казаться слабее, чем они есть на самом деле.

Саму и Борха Иглесиас? Оба проявили себя прекрасно. Саму пришлось бороться, чтобы создавать пространство против дисциплинированной и хорошо организованной защиты. Он сделал это блестяще, и Борха этим воспользовался. Это командная работа. Я очень доволен обоими, и если они упускают моменты, меня это не беспокоит. Их проблема не в отсутствии способности забивать – совсем наоборот.

Педри? Испанские болельщики обладают отличным вкусом и ценят футболистов топ-класса. Качество Педри очевидно, а его отношение и самоотдача сборной исключительны. Я также хочу отметить огромную работу всех его партнеров по команде, многие из которых мирового уровня. Лучший игрок в этой сборной – сама команда.

Микель Мерино? Он исключительно всесторонний игрок с большой адаптивностью. Мало кто так универсален, как он, и это привилегия – иметь его в команде. Он прекрасно читает соперников и игровые ситуации. Он фантастический футболист, на одном уровне с Педри, Оярсабалем, Родри… у нас выдающийся состав.

Амбиции? Мы – продукт того наследия, которое получили. С 2008 года, при Луисе Арагонесе и позже Висенте дель Боске, сборная оставила наследие, которое продолжается. Игроки осознают нашу историю. Нас мотивируют вызовы, и зная этих игроков – ненасытных, всегда стремящихся к большему – достижение титулов, завоеванных предыдущими поколениями, подталкивает нас ещё дальше. У нас есть потенциал конкурировать на высшем уровне, и это поколение хочет войти в историю».

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Микель Оярсабаль (Испания).
79’
ГОЛ ! Автогол забил Atanas Chernev (Болгария).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания), асcист Алекс Гримальдо.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Испания), асcист Робен Ле Норман.
сборная Испании по футболу пресс-конференция сборная Болгарии по футболу ЧМ-2026 по футболу Луис де ла Фуэнте
Николай Степанов Источник: RFEF
