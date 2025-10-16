29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории

Сборная Испании завершила октябрьское окно квалификации на чемпионат мира 2026 разгромной победой над Болгарией в ответном матче (4:0).

После четырех туров испанцы идут на первом месте в группе, не потеряв ни одного очка. Ранее они обыграли Болгарию (3:0), Турцию (6:0) и Грузию (2:0).

Победа над Болгарией позволила «Фурии Роха» увеличить серию без поражений в официальных матчах до 29 встреч, сравнявшись со своим рекордом 2010–2013 годов под руководством Висенте Дель Боске. В последний раз испанцы проигрывали в марте 2023 года в квалификации Евро-2024 команде Шотландии. С тех пор испанская команда одержала 26 побед и трижды сыграла вничью.

В октябрьском матче сборная Испании установила еще одно достижение. Полузащитник Микель Мерино стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026 среди полузащитников, забив 6 голов в 4 матчах и сравнявшись с Кевином Де Брюйне.

Следующие отборочные поединки на ЧМ-2026 испанская команда проведет против Грузии и Турции 13 и 18 ноября соответственно.

Серия сборной Испании: 29 официальных матчей без поражений