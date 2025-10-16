Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории
Чемпионат мира
16 октября 2025, 03:10 | Обновлено 16 октября 2025, 03:28
79
0

29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории

Сборная Испании уверенно выступает под руководством Луиса де ла Фуэнте

16 октября 2025, 03:10 | Обновлено 16 октября 2025, 03:28
79
0
29 матчей без поражений. Испанцы повторили свою лучшую серию в истории
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Испании завершила октябрьское окно квалификации на чемпионат мира 2026 разгромной победой над Болгарией в ответном матче (4:0).

После четырех туров испанцы идут на первом месте в группе, не потеряв ни одного очка. Ранее они обыграли Болгарию (3:0), Турцию (6:0) и Грузию (2:0).

Победа над Болгарией позволила «Фурии Роха» увеличить серию без поражений в официальных матчах до 29 встреч, сравнявшись со своим рекордом 2010–2013 годов под руководством Висенте Дель Боске. В последний раз испанцы проигрывали в марте 2023 года в квалификации Евро-2024 команде Шотландии. С тех пор испанская команда одержала 26 побед и трижды сыграла вничью.

В октябрьском матче сборная Испании установила еще одно достижение. Полузащитник Микель Мерино стал лучшим бомбардиром отбора на ЧМ-2026 среди полузащитников, забив 6 голов в 4 матчах и сравнявшись с Кевином Де Брюйне.

Следующие отборочные поединки на ЧМ-2026 испанская команда проведет против Грузии и Турции 13 и 18 ноября соответственно.

Серия сборной Испании: 29 официальных матчей без поражений

По теме:
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Серия без поражений? Это предмет большой гордости»
РЕБРОВ: «Много травм. Мы не смогли использовать 4–5 основных игроков»
РЕБРОВ: «Важный шаг вперед. Надеюсь на позитив в решающих матчах»
ЧМ-2026 по футболу статистика рекорд сборная Испании по футболу сборная Болгарии по футболу Луис де ла Фуэнте Висенте Дель Боске Микель Мерино
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
Футбол | 15 октября 2025, 06:22 0
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»
ЛЕОНЕНКО: «О нем нечего говорить, он из Динамо ушел в такой клуб...»

Виктор вспомнил, как Ващук перешел из «Динамо» в «Спартак»

Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Футбол | 16 октября 2025, 03:02 1
Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов
Неймар может сенсационно вернуться в топ-клуб и сыграть в Лиге чемпионов

Игроком интересуются «Интер» и «Наполи»

В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
Футбол | 15.10.2025, 12:29
В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
В Италии вынесли вердикт Довбику после матча сборной Украины и Азербайджана
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Футбол | 15.10.2025, 11:40
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Норвегия – лучшая сборная отбора на ЧМ-2026 в Европе. Они унизили Италию
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Теннис | 15.10.2025, 21:18
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
14.10.2025, 06:23 20
Футбол
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
Теренса Кроуфорда предупредили, что только один боксер в мире его победит
15.10.2025, 00:44 1
Бокс
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
Сафонов принял судьбоносное решение из-за Забарного
15.10.2025, 00:10 3
Футбол
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
Тайсон Фьюри принял решение о трилогии с Александром Усиком
15.10.2025, 09:13 3
Бокс
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
15.10.2025, 07:29 187
Футбол
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
Леонид БУРЯК: «Что он делает в сборной Украины? Не люблю таких футболистов»
14.10.2025, 08:25 14
Футбол
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
15.10.2025, 05:22 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем