Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ

Сборные Испании и Турции выиграли матчи четвертого тура квалификационной группы E чемпионата мира 2026.

Испания на стадионе Хосе Соррилья в Вальядолиде разгромили Болгарию со счетом 4:0.

Дубль в этой встрече оформил Микель Мерино. Еще по одному голу забили Атанас Чернев (автогол) и Микель Оярсабаль (пенальти).

Турция в параллельной встрече уверенно переиграл Грузию 4:1. Поединок прошел на арене в городе Коджаэли.

Два мяча в составе турков положил Мерих Демирал. По одному голу забили Кенан Йылдыз и Юнус Акгюн. Единственным, кто сумел отличиться у Сакарвтело, стал Гиорги Кочорашвили.

Турнирное положение в группе Е: Испания (12), Турция (9), Грузия (3), Болгария (0).