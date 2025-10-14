Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Испания
14.10.2025 21:45 – FT 4 : 0
Болгария
Чемпионат мира
14 октября 2025, 23:45 | Обновлено 14 октября 2025, 23:51
Испанцы разгромили Болгарию 4:0 с дублем Мерино, турки одолели Сакартвело 4:1

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Испании и Турции выиграли матчи четвертого тура квалификационной группы E чемпионата мира 2026.

Испания на стадионе Хосе Соррилья в Вальядолиде разгромили Болгарию со счетом 4:0.

Дубль в этой встрече оформил Микель Мерино. Еще по одному голу забили Атанас Чернев (автогол) и Микель Оярсабаль (пенальти).

Турция в параллельной встрече уверенно переиграл Грузию 4:1. Поединок прошел на арене в городе Коджаэли.

Два мяча в составе турков положил Мерих Демирал. По одному голу забили Кенан Йылдыз и Юнус Акгюн. Единственным, кто сумел отличиться у Сакарвтело, стал Гиорги Кочорашвили.

Турнирное положение в группе Е: Испания (12), Турция (9), Грузия (3), Болгария (0).

сборная Испании по футболу сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу сборная Болгарии по футболу ЧМ-2026 по футболу пенальти автогол Микель Оярсабаль Микель Мерино Мерих Демирал Кенан Йылдыз Юнус Акгюн Гиорги Кочорашвили
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
