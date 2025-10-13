Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Вечером 13 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошло 8 матчей, и претерпели изменения турнирные таблицы в 4 группах.

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва переиграли команду Азербайджана со счетом 2:1. Голы у сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, автогол в конце первого тайма был записан в пассив Виталия Миколенко.

В другом матче группы Исландия и Франция разошлись миром (2:2). Сине-желтые одержала две победы подряд и с 7 очками занимает 2-е место.

Турнирное положение: 1. Франция (10 очков), 2. Украина (7), 3. Исландия (4), 4. Азербайджан (1)

Оставшиеся матчи:

13 ноября. Франция – Украина , Азербайджан – Исландия

, Азербайджан – Исландия 16 ноября. Украина – Исландия, Азербайджан – Франция

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября

21:45. Украина – Азербайджан – 2:1

Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Миколенко, 45+3 (автогол)

Другие результаты игрового дня

21:45. Исландия – Франция – 2:2

21:45. Северная Ирландия – Германия – 0:1

21:45. Северная Македония – Казахстан – 1:1

21:45. Словакия – Люксембург – 2:0

21:45. Словения – Швейцария – 0:0

21:45. Уэльс – Бельгия – 2:4

21:45. Швеция – Косово – 0:1

Турнирные таблицы