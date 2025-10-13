Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
13 октября 2025, 23:59 | Обновлено 14 октября 2025, 00:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед

Сине-желтые переиграли команду Азербайджана в Кракове со счетом 2:1

13 октября 2025, 23:59 | Обновлено 14 октября 2025, 00:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
УАФ

Вечером 13 октября состоялись очередные поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день прошло 8 матчей, и претерпели изменения турнирные таблицы в 4 группах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва переиграли команду Азербайджана со счетом 2:1. Голы у сине-желтых забили Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский, автогол в конце первого тайма был записан в пассив Виталия Миколенко.

В другом матче группы Исландия и Франция разошлись миром (2:2). Сине-желтые одержала две победы подряд и с 7 очками занимает 2-е место.

Турнирное положение: 1. Франция (10 очков), 2. Украина (7), 3. Исландия (4), 4. Азербайджан (1)

Оставшиеся матчи:

  • 13 ноября. Франция – Украина, Азербайджан – Исландия
  • 16 ноября. Украина – Исландия, Азербайджан – Франция

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 13 октября

21:45. Украина – Азербайджан – 2:1

Голы: Гуцуляк, 30, Малиновский, 64 – Миколенко, 45+3 (автогол)

Другие результаты игрового дня

  • 21:45. Исландия – Франция – 2:2
  • 21:45. Северная Ирландия – Германия – 0:1
  • 21:45. Северная Македония – Казахстан – 1:1
  • 21:45. Словакия – Люксембург – 2:0
  • 21:45. Словения – Швейцария – 0:0
  • 21:45. Уэльс – Бельгия – 2:4
  • 21:45. Швеция – Косово – 0:1

Турнирные таблицы

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
