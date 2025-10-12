Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Эстония
14.10.2025 19:00 - : -
Молдова
Чемпионат мира
12 октября 2025, 23:46 |
Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 14 октября в 19:00 по Киеву

Эстония – Молдова. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Эстонии и Молдовы. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Эстония

В предыдущем сезоне Лиги наций коллектив смог завоевать 4 очка за 6 поединков и занять 3-ю строчку группы со Швецией, Словакией и Азербайджаном. Этот результат не позволит команде бороться за повышение до высших эшелонов, но, по крайней мере, поможет сохранить прописку в текущем дивизионе С.

За 6 поединков текущей квалификации эстонцы потерпели 5 поражений. Единственная победа произошла еще в игре 2-го тура против Молдовы. 3 набранных балла позволяют Эстонии занимать предпоследнее, 4 место квинтета.

Молдова

У Молдовы ситуация еще хуже. Несмотря на неплохой сезон в Лиге наций (хотя молдаване и выступали в самом низком дивизионе Д), где команда заняла 1-е место группы с Мальтой и Андоррой и получила повышение к эшелону С, игровая форма коллектива оставляет желать лучшего.

Это понятно хотя бы по результатам отбора, ведь Молдова проиграла все 5 возможных игр. Поэтому сборная и занимает последнюю строчку собственного квинтета, имея на счету 0 баллов.

Личные встречи

Клубы в официальных поединках встречались между собой только раз – в рамках 1-го круга текущей квалификации. Тогда победу со счетом 2:3 одержала Эстония.

Интересные факты

  • Эстония не одержала ни одной победы в последних пяти официальных играх.
  • Молдова пропустила 25 мячей 5а текущей квалификации – 2-й худший результат среди всех команд.
  • Безвыигрышная выездная серия Молдовы продолжается уже 5 матчей.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.61.

Эстония
14 октября 2025 -
19:00
Молдова
Тотал больше 2 1.61 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Оцените материал
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
