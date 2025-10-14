Италия – Израиль. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 14 октября в 21:45 по Киеву
Во вторник, 14 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Италии и Израиля. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Италия
Очень неплохо выступили аззури на прошлом розыгрыше Лиги наций – сборной удалось занять 2-е место собственной группы и квалифицироваться в плей-офф. Однако на стадии 1/4 финала трехцветные потерпели поражение от Германии с общим счетом 5:4.
В пяти поединках текущей квалификации Италия потеряла очки лишь раз – в игре 1-го тура против Норвегии, когда викингам удалось одержать разгромную победу 3:0. С 12-ю баллами на счету итальянцы занимают 2-ю строчку квинтета отбора на данный момент.
Израиль
А вот Израиль в Лиге наций облажался, одержав всего 1 победу и 1 ничью за 6 поединков. С 4 баллами на счету команда заняла последнюю строчку группы, из-за которой и была понижена до дивизиона В.
На текущей квалификации израильтяне трижды проиграли и столько же раз сыграли вничью, поэтому пока с 9 баллами на счету коллектив занимает 3-ю строчку турнирной таблицы собственной группы.
Личные встречи
Начиная с 2024 года, сборные пересекались между собой трижды. В каждом поединке победить удавалось Италии.
Последняя встреча между коллективами завершилась победой Азурри со счетом 4:5.
Интересные факты
- Израиль не может похвастаться надежной обороной – за 6 матчей квалификации команда пропустила 16 мячей.
- В последних 4-х поединках Италия отметилась 15-ю голами.
- Израиль одержал всего 2 победы в последних 6-х выездных играх.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.6.
21:45
