Во вторник, 14 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Италии и Израиля. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Италия

Очень неплохо выступили аззури на прошлом розыгрыше Лиги наций – сборной удалось занять 2-е место собственной группы и квалифицироваться в плей-офф. Однако на стадии 1/4 финала трехцветные потерпели поражение от Германии с общим счетом 5:4.

В пяти поединках текущей квалификации Италия потеряла очки лишь раз – в игре 1-го тура против Норвегии, когда викингам удалось одержать разгромную победу 3:0. С 12-ю баллами на счету итальянцы занимают 2-ю строчку квинтета отбора на данный момент.

Израиль

А вот Израиль в Лиге наций облажался, одержав всего 1 победу и 1 ничью за 6 поединков. С 4 баллами на счету команда заняла последнюю строчку группы, из-за которой и была понижена до дивизиона В.

На текущей квалификации израильтяне трижды проиграли и столько же раз сыграли вничью, поэтому пока с 9 баллами на счету коллектив занимает 3-ю строчку турнирной таблицы собственной группы.

Личные встречи

Начиная с 2024 года, сборные пересекались между собой трижды. В каждом поединке победить удавалось Италии.

Последняя встреча между коллективами завершилась победой Азурри со счетом 4:5.

Интересные факты

Израиль не может похвастаться надежной обороной – за 6 матчей квалификации команда пропустила 16 мячей.

В последних 4-х поединках Италия отметилась 15-ю голами.

Израиль одержал всего 2 победы в последних 6-х выездных играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.6.