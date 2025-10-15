Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Италия – Израиль – 3:0. Дубль Ретеги. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
14.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Израиль
Чемпионат мира
15 октября 2025, 03:19 | Обновлено 15 октября 2025, 03:38
Италия – Израиль – 3:0. Дубль Ретеги. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Италия – Израиль – 3:0. Дубль Ретеги. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче квалификации чемпионата мира 2026 сборная Италии одержала победу над Израилем (3:0)

В Удине на стадионе Фриули команда Дженнаро Гаттузо забила три мяча.

Матео Ретеги оформил дубль, а Джанлука Манчини поставил точку (3:0).

Италия набрала 15 очков и преследует Норвегию (18 пунктов).

Квалификация ЧМ-2026. Европа

14 октября 2025, Удине (Италия)

Италия – Израиль – 3:0

Голы: Ретеги, 45+2 (пен), 74, Манчини, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Италия), асcист Федерико Димарко.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Матео Ретеги (Италия).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
