Чемпионат мира15 октября 2025, 03:19 | Обновлено 15 октября 2025, 03:38
22
0
Италия – Израиль – 3:0. Дубль Ретеги. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
В матче квалификации чемпионата мира 2026 сборная Италии одержала победу над Израилем (3:0)
В Удине на стадионе Фриули команда Дженнаро Гаттузо забила три мяча.
Матео Ретеги оформил дубль, а Джанлука Манчини поставил точку (3:0).
Италия набрала 15 очков и преследует Норвегию (18 пунктов).
Читайте также:Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Квалификация ЧМ-2026. Европа
14 октября 2025, Удине (Италия)
Италия – Израиль – 3:0
Голы: Ретеги, 45+2 (пен), 74, Манчини, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Италия), асcист Федерико Димарко.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Италия).
45’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Матео Ретеги (Италия).
