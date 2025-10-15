В матче квалификации чемпионата мира 2026 сборная Италии одержала победу над Израилем (3:0)

В Удине на стадионе Фриули команда Дженнаро Гаттузо забила три мяча.

Матео Ретеги оформил дубль, а Джанлука Манчини поставил точку (3:0).

Италия набрала 15 очков и преследует Норвегию (18 пунктов).

Квалификация ЧМ-2026. Европа

14 октября 2025, Удине (Италия)

Италия – Израиль – 3:0

Голы: Ретеги, 45+2 (пен), 74, Манчини, 90+3

Видео голов и обзор матча