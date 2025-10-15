Дженнаро ГАТТУЗО: «Было много разговоров, но мы справились»

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо проанализировал матч против Израиля в квалификации чемпионата мира, в котором его подопечные обыграли соперника со счетом 3:0.

«Мы хорошо справились, все помнят матч месячной давности. Поздравляю ребят – они отлично перекрыли поле. Доволен тем, что не пропустили ни одного гола – замечательный командный дух. Мы сыграли именно так, как должны были сыграть, ведь сегодня нам было что терять. Было много разговоров, но мы справились очень хорошо.

Мы должны уметь терпеть. Очень мало команд в мире способны полностью контролировать игру. Когда мяч у нас – у нас есть качество, но нужно снова обрести компактность и работать шаг за шагом, сантиметр за сантиметром.

Нам нужно надеяться, что мы не потеряем игроков. В ноябре нас ждут два серьезных матча, и, возможно, мы попробуем тех, кто пока имел мало игрового времени, чтобы сформировать команду, которая будет чувствовать себя комфортно и на поле, и за его пределами», – ответил Гаттузо.