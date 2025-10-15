Дженнаро ГАТТУЗО: «Было много разговоров, но мы справились»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Италия
14.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Израиль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
Тренер сборной Италии анализом прошелся по матчу с Израилем

Getty Images/Global Images Ukraine. Дженнаро Гаттузо

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо проанализировал матч против Израиля в квалификации чемпионата мира, в котором его подопечные обыграли соперника со счетом 3:0.

«Мы хорошо справились, все помнят матч месячной давности. Поздравляю ребят – они отлично перекрыли поле. Доволен тем, что не пропустили ни одного гола – замечательный командный дух. Мы сыграли именно так, как должны были сыграть, ведь сегодня нам было что терять. Было много разговоров, но мы справились очень хорошо.

Мы должны уметь терпеть. Очень мало команд в мире способны полностью контролировать игру. Когда мяч у нас – у нас есть качество, но нужно снова обрести компактность и работать шаг за шагом, сантиметр за сантиметром.

Нам нужно надеяться, что мы не потеряем игроков. В ноябре нас ждут два серьезных матча, и, возможно, мы попробуем тех, кто пока имел мало игрового времени, чтобы сформировать команду, которая будет чувствовать себя комфортно и на поле, и за его пределами», – ответил Гаттузо.

Дженнаро Гаттузо сборная Италии по футболу сборная Израиля по футболу ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
Saar
Приємно дивитись за грою Італії! 
