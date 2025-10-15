Таблицы отбора на ЧМ. Англия первой получила путевку, далее пауза на месяц

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыграно 8 матчей, и определена первая команда от Европы, вышедшая на ЧМ.

Сборная Англии обеспечила себе пропуск в финальный раунд, разгромив команду Латвии (5:0).

Криштиану Роналду оформил дубль, но Португалия упустила победу над Венгрией на последних минутах (2:2) и отложила решение задачи на ноябрь.

Победители групп получат путевки на ЧМ-2026. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф.

В квалификации ЧМ наступила пауза на месяц. Последние два тура будут сыграны в ноябре.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

  • 19:00. Эстония – Молдова – 1:1
  • 21:45. Андорра – Сербия – 1:3
  • 21:45. Ирландия – Армения – 1:0
  • 21:45. Испания – Болгария – 4:0
  • 21:45. Италия – Израиль – 3:0
  • 21:45. Латвия – Англия – 0:5
  • 21:45. Португалия – Венгрия – 2:2
  • 21:45. Турция – Грузия – 4:1

Турнирные таблицы

Инфографика

Турция – Грузия – 4:1. Как Демирал оформил дубль. Видео голов и обзор матча
Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор
Праздник для Саудовской Аравии. Получена путевка на чемпионат мира 2026
