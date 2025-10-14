Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
В параллельном матче Сербия обыграла Андорру
Во вторник, 14 октября, в рамках группы K состоялось два матча квалификации чемпионата мира.
Оба матча стартовали в 21:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Сборная Англии ожидаем добыла победу в гостях у Латвии – 5:0. Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Гордон и Эзе. Также автогол в свой актив записал защитник хозяев Тонисевс.
Сербия в гостях одолела Андорру, которая сенсационно первой вышла вперед благодаря голу с центра поля.
Англия с 18 очками после шести матчей гарантировала себе путевку на чемпионат мира. Сербия с десятью баллами идет третьей, отставая от Албании на один балл.
Квалификация чемпионата мира. Группа K
Латвия – Англия – 0:5
Голы: Гордон, 26, Кенй, 44, 45+3 (пенальти), Тонисевс, 58 (автогол), Эзе, 86
Андорра – Сербия – 1:3
Голы: Лопес, 17 – Гарсия, 19 (автогол), Влахович, 54, Митрович, 77 (пенальти)
Турнирная таблица:
Фото матчей:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший экс-динамивец – об отсутствующих игроках
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен