Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
14.10.2025 21:45 – FT 0 : 5
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
14 октября 2025, 23:40 |
95
0

Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира

В параллельном матче Сербия обыграла Андорру

14 октября 2025, 23:40 |
95
0
Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

Во вторник, 14 октября, в рамках группы K состоялось два матча квалификации чемпионата мира.

Оба матча стартовали в 21:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сборная Англии ожидаем добыла победу в гостях у Латвии – 5:0. Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Гордон и Эзе. Также автогол в свой актив записал защитник хозяев Тонисевс.

Сербия в гостях одолела Андорру, которая сенсационно первой вышла вперед благодаря голу с центра поля.

Англия с 18 очками после шести матчей гарантировала себе путевку на чемпионат мира. Сербия с десятью баллами идет третьей, отставая от Албании на один балл.

Квалификация чемпионата мира. Группа K

Латвия – Англия – 0:5

Голы: Гордон, 26, Кенй, 44, 45+3 (пенальти), Тонисевс, 58 (автогол), Эзе, 86

Андорра – Сербия – 1:3

Голы: Лопес, 17 – Гарсия, 19 (автогол), Влахович, 54, Митрович, 77 (пенальти)

Турнирная таблица:

Фото матчей:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
сборная Англии по футболу сборная Латвии по футболу ЧМ-2026 по футболу Гарри Кейн Эберечи Эзе Энтони Гордон Душан Влахович Александар Митрович сборная Сербии по футболу сборная Андорры по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Футбол | 14 октября 2025, 07:45 2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Об этих игроках сборной Украины уже можно забыть»

Бывший экс-динамивец – об отсутствующих игроках

Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 14 октября 2025, 22:34 9
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ

Футболист показал чек на 700 тысяч гривен

Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Футбол | 14.10.2025, 06:23
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Турнирные таблицы ЧМ-2026. На каком месте Украина после двух подряд побед
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Футбол | 14.10.2025, 23:02
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Игорь СУРКИС: «К сожалению, наш футбол понес тяжелую утрату»
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
Ломаченко предложили невероятный шанс вернуться. Бой с легендой
14.10.2025, 18:59 5
Бокс
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
Все ждут решение Усика. Супертяж нацелился на титул украинца
14.10.2025, 00:01
Бокс
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
Вратарь сборной Украины обиделся на тренера. Он больше не хочет там играть
13.10.2025, 06:59 15
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
14.10.2025, 07:07 3
Футбол
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
ЧИСОРА: «Усик? Ему не нужен этот бой. Его уничтожат, он никогда не победит»
13.10.2025, 06:02 1
Бокс
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
САБО: «Он очень нужен сборной Украины. Это прекрасный футболист»
14.10.2025, 07:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем