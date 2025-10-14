Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира

Во вторник, 14 октября, в рамках группы K состоялось два матча квалификации чемпионата мира.

Оба матча стартовали в 21:45 по Киеву.

Сборная Англии ожидаем добыла победу в гостях у Латвии – 5:0. Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Гордон и Эзе. Также автогол в свой актив записал защитник хозяев Тонисевс.

Сербия в гостях одолела Андорру, которая сенсационно первой вышла вперед благодаря голу с центра поля.

Англия с 18 очками после шести матчей гарантировала себе путевку на чемпионат мира. Сербия с десятью баллами идет третьей, отставая от Албании на один балл.

Квалификация чемпионата мира. Группа K

Латвия – Англия – 0:5

Голы: Гордон, 26, Кенй, 44, 45+3 (пенальти), Тонисевс, 58 (автогол), Эзе, 86

Андорра – Сербия – 1:3

Голы: Лопес, 17 – Гарсия, 19 (автогол), Влахович, 54, Митрович, 77 (пенальти)

Турнирная таблица:

