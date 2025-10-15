Томас ТУХЕЛЬ: «В первом тайме я получил по голове – заслуженно»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель отреагировал на победу своих подопечных в матче квалификации чемпионата мира против Латвии (0:5). Также тренер высказался о выкриках английских болельщиков, которые пытались задеть Томаса из-за его предыдущих комментариев о поддержке фанатов.

«Мы доминируем в играх, мы голодны до побед. Мы активно действуем без мяча, часто отбираем его на половине соперника. Во время нашего последнего гола Гарри Кейн вернулся аж на собственную половину после ошибки партнёра по команде и помог создать момент для Эбса. Мы довольны, мы на правильном пути.

У нас есть ощущение настоящей команды, ведь мы играем очень агрессивно, с высоким прессингом. Это физически выматывает, поэтому все должны принимать эту идею, иначе прессинг просто не будет работать. Это отличная группа игроков, и мне доставляет огромное удовольствие их тренировать.

В первом тайме я немного получил по голове – вполне заслуженно. Я воспринял это с юмором. У фанатов были причины после моих последних комментариев, и это справедливо. Это было довольно креативно, я даже улыбнулся. В этом и заключается британский юмор, и я его полностью принимаю. Без всяких обид.

Их поддержка имеет огромное значение. Она была великолепной в Сербии, отличной сегодня, и мы уверены, что в США она будет не менее потрясающей. Мы в ней нуждаемся. Совсем другое ощущение, когда выходишь на поле – как игрок или как тренер – и видишь, что фанаты стоят за тобой, поют. Это часть нашего общего дела. Мы хотим, чтобы они гордились нами, чтобы получали удовольствие от нашей игры и могли себя с ней ассоциировать. Мы на правильном пути, и сегодня они были великолепны.

После матча Гарри обратился к команде, сказав, что все должны быть готовы продолжить этот путь в ноябре – никто не должен расслабляться или воспринимать успех как должное. Команда чувствует, что создаёт нечто великое.

Посмотрите на гол на 85-й минуте – мы теряем мяч, и Гарри мчится назад на свою половину, делает еще один рывок в обороне. Для капитана, для нападающего это необязательно. Никто бы его не осудил, если бы он этого не сделал. Но он сделал – и именно это задаёт стандарт, показывает пример всем.

Гарри готов работать на максимум, делать все, что нужно. Иметь его в команде – настоящее удовольствие. Он в отличной форме – физически, психологически, во всех смыслах», – сказал Тухель.