Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча

Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Латвией и Англией (0:5).

У английской команды Гарри Кейн оформил дубль.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Латвия – Англия – 0:5

Гол: Гордон, 26, Кейн, 44, 45+4 (пен), Тонишевс, 58 (автогол), Эзе, 86

