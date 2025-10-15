Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Латвия
14.10.2025 21:45 – FT 0 : 5
Англия
Чемпионат мира
15 октября 2025, 04:59 | Обновлено 15 октября 2025, 05:21
56
0

Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день сыгран матч между Латвией и Англией (0:5).

Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

У английской команды Гарри Кейн оформил дубль.

🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября

21:45. Латвия – Англия – 0:5

Гол: Гордон, 26, Кейн, 44, 45+4 (пен), Тонишевс, 58 (автогол), Эзе, 86

Видео голов и обзор матча

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Англия), асcист Джаррод Боуэн.
58’
ГОЛ ! Автогол забил Maksims Tonisevs (Латвия).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Англия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия), асcист Букайо Сака.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Англия), асcист Джон Стоунс.
сборная Англии по футболу сборная Андорры по футболу Гарри Кейн видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Энтони Гордон Эберечи Эзе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
