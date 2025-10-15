Чемпионат мира15 октября 2025, 04:59 | Обновлено 15 октября 2025, 05:21
56
0
Латвия – Англия – 0:5. Дубль Гарри Кейна. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 14 октября продолжилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день сыгран матч между Латвией и Англией (0:5).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
У английской команды Гарри Кейн оформил дубль.
🏆 Квалификация ЧМ-2026. 14 октября
21:45. Латвия – Англия – 0:5
Гол: Гордон, 26, Кейн, 44, 45+4 (пен), Тонишевс, 58 (автогол), Эзе, 86
Видео голов и обзор матча
События матча
86’
ГОЛ ! Мяч забил Эберечи Эзе (Англия), асcист Джаррод Боуэн.
58’
ГОЛ ! Автогол забил Maksims Tonisevs (Латвия).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Гарри Кейн (Англия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кейн (Англия), асcист Букайо Сака.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Англия), асcист Джон Стоунс.
