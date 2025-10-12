Во вторник, 14 октября, состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Латвии и Англии. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Латвия

В прошлом сезоне Лиги наций коллектив проявил себя очень плохо. За 6 поединков латвийцы завоевали всего 4 очка и заняли последнее место собственной группы. Однако у команды еще будет шанс сохранить прописку в дивизионе С, ее судьба решится в переходных играх против Гибралтара в марте 2026 года.

В текущей квалификации Латвия также не демонстрирует достойных результатов. Балтийцы набрали всего 5 баллов в 6 играх, поэтому сейчас занимают предпоследнее, 4-е место собственного квинтета.

Англия

Англичане показывают стабильно хорошие результаты. В Лиге наций команда смогла набрать 15 баллов за 6 поединков и занять 1-е место группы с Грецией, Ирландией и Финляндией, что позволило ей вернуться в высший дивизион А.

В текущем отборе сборная трех львов также уходит без потерь. По итогам 5 матчей на балансе Англии есть 15 зачетных пунктов, позволяющих ей занимать безоговорочное 1-е место группы.

Личные встречи

Команды встречались между собой только раз – в рамках 1-го круга текущей квалификации. Тогда победу со счетом 3:0 одержала Англия.

Интересные факты

В текущей квалификации Англия до сих пор не пропустила ни одного гола. В общей сложности у команды уже 7 сухих игр подряд.

Латвия в свою очередь пропускала в каждом из последних 5 матчей.

Англия победила в каждом из 5 последних выездных поединков.

Прогноз

Я поставлю на победу Англии с форой -2.5 и коэффициентом 1.62.