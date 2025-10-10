Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ТУХЕЛЬ: «Почему стадион молчал? Англия не получила энергии от трибун»
Чемпионат мира
10 октября 2025, 14:17
ТУХЕЛЬ: «Почему стадион молчал? Англия не получила энергии от трибун»

Главный тренер сборной Англии удивлен отношением болельщиков

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился разочарованием из-за слабой поддержки болельщиков на Уэмбли после того, как его команда забила трижды за 20 минут и одержала уверенную победу над Уэльсом (3:0) в товарищеском матче.

Голы Моргана Роджерса, Олли Уоткинса и Букайо Сака обеспечили хозяевам комфортное преимущество, но во втором тайме игра выровнялась, а домашние трибуны были тише, чем фанаты гостей.

Томас Тухель: «Я думаю, игроки сделали достаточно, чтобы получить больше от трибун. Было трудно поддерживать темп во втором тайме. Мы сыграли отлично, заслужили победу».

На вопрос, ожидал ли он большей поддержки от болельщиков Англии, Тухель ответил:

«Да. А что еще им нужно? Двадцать минут – три гола. Мы атаковали Уэльс, не давали им выйти из обороны. И потом полчаса слышно только фанатов Уэльса. Это немного грустно, потому что, как по мне, команда заслуживала мощной поддержки».

Позже на послематчевой пресс-конференции Томас Тухель добавил:

«Я люблю английский футбол и английских болельщиков, люблю их поддержку, но атмосфера сегодня не соответствовала уровню игры на поле. В Сербии нас поддерживали отлично, но здесь – мы вели 3:0 после 20 минут, постоянно отбирали мяч, снова и снова.

И я думал: почему крыша стадиона еще на месте? И все. Это не какая-то большая проблема. Мы снова сделаем все, чтобы заразить энергией, с этим нет проблем. Я уверен, мы сможем зажечь всех – это наша задача. Но сегодня я немного разочарован».

52-летний тренер одержал 6 побед в 7 матчах после того, как возглавил сборную Англии в январе. Единственное поражение он потерпел в товарищеской встрече с Сенегалом. Тухель уже провел с командой три полных сбора, и «Три льва» забили 8 голов в двух последних матчах, разгромив Сербию 5:0 в отборе на чемпионат мира в прошлом месяце.

Николай Степанов Источник: BBC
