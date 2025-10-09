Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Англия
09.10.2025 21:45 - : -
Уэльс
Чемпионат мира
09 октября 2025, 19:51 |
Смотрите 9 октября в 21:45 товарищеский матч в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine

В Лондоне на знаменитой арене «Уэмбли» состоится британское дерби.

9 октября в 21:45 сборная Англии будет принимать команду Уэльса в товарищеском матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для команды Томаса Тухеля это возможность проверить состав перед матчами квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Англичане в пяти последних матчах одержали 4 победы, однако летом проиграли спарринг с Сенегалом.

Уэльс под руководством Крейга Беллами продолжает процесс обновления состава после завершения карьеры Гаретом Бэйлом.

Исторически противостояние этих сборных проходит с заметным преимуществом англичан. Они выиграли все три последних встречи - 2:1 на Евро-2016, 3:0 в спарринге в 2020 году и 3:0 на чемпионате мира 2022.

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO

сборная Англии по футболу сборная Уэльса по футболу товарищеские матчи смотреть онлайн ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
