Англия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 октября в 21:45 товарищеский матч в Лондоне
В Лондоне на знаменитой арене «Уэмбли» состоится британское дерби.
9 октября в 21:45 сборная Англии будет принимать команду Уэльса в товарищеском матче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE
Для команды Томаса Тухеля это возможность проверить состав перед матчами квалификации к чемпионату мира 2026 года.
Англичане в пяти последних матчах одержали 4 победы, однако летом проиграли спарринг с Сенегалом.
Уэльс под руководством Крейга Беллами продолжает процесс обновления состава после завершения карьеры Гаретом Бэйлом.
Исторически противостояние этих сборных проходит с заметным преимуществом англичан. Они выиграли все три последних встречи - 2:1 на Евро-2016, 3:0 в спарринге в 2020 году и 3:0 на чемпионате мира 2022.
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO
