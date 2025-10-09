Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 октября. Смотреть онлайн LIVE
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
09.10.2025 21:45 - : -
Хорватия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
09 октября 2025, 19:00 |
682
0

Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 октября. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026

09 октября 2025, 19:00 |
682
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 октября. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

9 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

.🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

  • ​19:00. Финляндия – Литва
  • 21:45. Австрия – Сан-Марино
  • 21:45. беларусь – Дания
  • 21:45. Кипр – Босния и Герцеговина
  • 21:45. Мальта – Нидерланды
  • 21:45. Фарерские острова – Черногория
  • 21:45. Чехия – Хорватия
  • 21:45. Шотландия – Греция

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

​19:00. Финляндия – Литва

21:45. Австрия – Сан-Марино

21:45. Кипр – Босния и Герцеговина

21:45. Мальта – Нидерланды

21:45. Фарерские острова – Черногория

21:45. Чехия – Хорватия

21:45. Шотландия – Греция

По теме:
Англия – Уэльс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Видно по результатам». Сабо дал прогноз на матч между Исландией и Украиной
Северная Ирландия – Словакия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
ЧМ-2026 по футболу смотреть онлайн Лука Модрич сборная Финляндии по футболу сборная Литвы по футболу сборная Австрии по футболу сборная Сан-Марино по футболу сборная беларуси по футболу сборная Дании по футболу сборная Кипра по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Мальты по футболу сборная Нидерландов по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Черногории по футболу сборная Чехии по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Шотландии по футболу сборная Греции по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»
Футбол | 09 октября 2025, 19:50 0
Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»
Игрок Барсы про матч Ла Лиги в США: «Мне это не нравится. Только деньги»

Френки Де Йонг не в восторге от нововведения

Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную
Маркевич не понимает, почему Ребров не вызвал этого игрока в сборную

Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»

«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Футбол | 09.10.2025, 18:56
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
«Какой же ты е***н». Мудрику напомнили о допинг-скандале
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Бокс | 09.10.2025, 07:19
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 8
Футбол
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
Кличко очень зол. Он проиграл конкуренцию легенде бокса из Казахстана
08.10.2025, 04:40 1
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 85
Футбол
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 21
Футбол
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
Урок от Маэстро. Юлиан Бойко всухую проиграл знаменитому Ронни О'Салливану
07.10.2025, 16:47 4
Снукер
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем