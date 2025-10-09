Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 октября. Смотреть онлайн LIVE

9 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.

.🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября

​19:00. Финляндия – Литва

21:45. Австрия – Сан-Марино

21:45. беларусь – Дания

21:45. Кипр – Босния и Герцеговина

21:45. Мальта – Нидерланды

21:45. Фарерские острова – Черногория

21:45. Чехия – Хорватия

21:45. Шотландия – Греция

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

Инфографика

