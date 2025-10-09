Чемпионат мира09 октября 2025, 19:00 |
682
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 9 октября. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию поединков квалификации чемпионата мира 2026
09 октября 2025, 19:00 |
682
0
9 октября продолжается квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
В этот игровой день запланировано 8 матчей, основные поединки начнутся в 21:45.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
.🏆 Квалификация ЧМ-2026. 9 октября
- 19:00. Финляндия – Литва
- 21:45. Австрия – Сан-Марино
- 21:45. беларусь – Дания
- 21:45. Кипр – Босния и Герцеговина
- 21:45. Мальта – Нидерланды
- 21:45. Фарерские острова – Черногория
- 21:45. Чехия – Хорватия
- 21:45. Шотландия – Греция
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
Инфографика
19:00. Финляндия – Литва
21:45. Австрия – Сан-Марино
21:45. Кипр – Босния и Герцеговина
21:45. Мальта – Нидерланды
21:45. Фарерские острова – Черногория
21:45. Чехия – Хорватия
21:45. Шотландия – Греция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 октября 2025, 19:50 0
Френки Де Йонг не в восторге от нововведения
Футбол | 09 октября 2025, 08:13 0
Мирон Богданович считает, что вызов заслужил Филиппов из «Полесья»
Футбол | 09.10.2025, 18:56
Футбол | 09.10.2025, 06:05
Бокс | 09.10.2025, 07:19
Комментарии 0
Популярные новости
08.10.2025, 06:30 8
08.10.2025, 04:40 1
08.10.2025, 00:20 85
09.10.2025, 07:36 21
07.10.2025, 16:47 4
08.10.2025, 07:13 5
08.10.2025, 04:44 1
07.10.2025, 22:45 2