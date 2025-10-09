Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
09.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Хорватия
Чемпионат мира
09 октября 2025, 23:49 | Обновлено 10 октября 2025, 00:23
Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ

Фарерские острова отгрузили 4 мяча в ворота команды Черногории

Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Чехии и Хорватии сыграли в нулевую ничью в отборочном матче чемпионата мира 2026.

Поединок прошел в Праге на стадионе «Фортуна Арена» и не подарил болельщикам забитых мячей. Обе команды создали несколько моментов, однако ни один из них не завершился голом.

Хорваты больше владели мячом, но не смогли реализовать территориальное преимущество. На поле весь матч провел капитан хорватов Лука Модрич.

В другом матче Фарерские острова отправили 4 мяча в ворота сборной Черногории (4:0).

Положение команд: Хорватия, Чехия (по 13), Фареры (9), Черногория (6), Гибралтар (0).

Квалификация ЧМ-2026

Группа L. 9 октября 2025

Чехия – Хорватия – 0:0

Фарерские острова – Черногория – 4:0

Голы: Серенсен, 16, 55, Фредериксберг, 36, 72 (пен)

Турнирная таблица

Фотогалерея

ЧМ-2026 по футболу сборная Хорватии по футболу сборная Чехии по футболу сборная Фарерских островов по футболу сборная Черногории по футболу Лука Модрич видео голов и обзор
