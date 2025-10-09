Модрич в игре. Чехия и Хорватия разошлись миром в квалификации ЧМ

Сборные Чехии и Хорватии сыграли в нулевую ничью в отборочном матче чемпионата мира 2026.

Поединок прошел в Праге на стадионе «Фортуна Арена» и не подарил болельщикам забитых мячей. Обе команды создали несколько моментов, однако ни один из них не завершился голом.

Хорваты больше владели мячом, но не смогли реализовать территориальное преимущество. На поле весь матч провел капитан хорватов Лука Модрич.

В другом матче Фарерские острова отправили 4 мяча в ворота сборной Черногории (4:0).

Положение команд: Хорватия, Чехия (по 13), Фареры (9), Черногория (6), Гибралтар (0).

Квалификация ЧМ-2026

Группа L. 9 октября 2025

Чехия – Хорватия – 0:0

Фарерские острова – Черногория – 4:0

Голы: Серенсен, 16, 55, Фредериксберг, 36, 72 (пен)

Турнирная таблица

Фотогалерея