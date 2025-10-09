9 октября на Фортуна Арена пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Чехии и Хорватии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Чехия

Команда не пропускает Евро, и довольно часто успешна там. Но не в прошлом году, когда из-за ряда ошибок в обороне не получилось выйти в плей-офф. Были вопросы и по тому, что получилось осенью 2024-го. Но в итоге удалось набрать больше очков, чем Украина с Албанией и Грузией. Так что в том квартете даже запрыгнули на первое место, что дает право сыграть в следующем цикле турнира в дивизионе А.

Сейчас сборная хочет наконец-то выйти на чемпионат мира - с ним хронически не складывается. Сейчас подопечные Ивана Гашека, с одной стороны, были разгромлены 1:5 в Хорватии. С другой, они показали стопроцентные результаты, с Фарерскими островами, Гибралтаром и, дважды, Черногорией, были только победы. Так что еще есть шансы выйти в лидеры, но только при успехе сейчас, желательно крупном.

Хорватия

Сборная при Златко Даличе добилась немалого количества успехов. Но именно на чемпионатах мира: рекордное второе место в 2018-м, бронза в Катаре. При этом на прошлогоднем Евро, пропуская в концовках и упуская победы, Модрич и компания не вышли из группы! Да и в Лиге Наций сами себе все испортили. Выйдя в плей-офф и выиграв там у Франции 2:0, потом позволили взять фавориту реванш с тем же счетом, в итоге проиграли в серии пенальти.

Зато в отборе пока что команда демонстрирует стопроцентный показатель. Да, было неожиданно очень непросто с Фарерскими островами, но и там в итоге получилось выиграть, пусть и 1:0. Остальные матчи приносили разгромы: 7:0 с Гибралтаром, 5:1 с Чехией и, в сентябре, 4:0 с Черногорией.

Статистика личных встреч

Всего было четыре поединка, и хорваты ни разу не проигрывали: по две ничьих и победы.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, гостям. Можно ставить на то, что хорваты опять сумеют добиться победу, но с нулевой форой (коэффициент - 1,73).