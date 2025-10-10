Сборные Чехии и Хорватии разошлись миром в отборочном матче чемпионата мира 2026.

Поединок прошел в Праге на стадионе «Фортуна Арена».

Ни один из опасных моментов не завершился голом, и хорватов ничья устроила больше.

На поле весь матч провел капитан хорватов Лука Модрич.

Квалификация ЧМ-2026

Группа L. 9 октября 2025

Чехия – Хорватия – 0:0