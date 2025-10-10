Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
09.10.2025 21:45 – FT 0 : 0
Хорватия
Чемпионат мира
10 октября 2025, 02:09 | Обновлено 10 октября 2025, 02:14
20
0

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Чехии и Хорватии разошлись миром в отборочном матче чемпионата мира 2026.

Поединок прошел в Праге на стадионе «Фортуна Арена».

Ни один из опасных моментов не завершился голом, и хорватов ничья устроила больше.

На поле весь матч провел капитан хорватов Лука Модрич.

Квалификация ЧМ-2026

Группа L. 9 октября 2025

Чехия – Хорватия – 0:0

Лука Модрич сборная Хорватии по футболу сборная Чехии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
