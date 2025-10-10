Чемпионат мира10 октября 2025, 02:09 | Обновлено 10 октября 2025, 02:14
Чехия – Хорватия – 0:0. Модрича ничья устроила. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
10 октября 2025, 02:09 | Обновлено 10 октября 2025, 02:14
Сборные Чехии и Хорватии разошлись миром в отборочном матче чемпионата мира 2026.
Поединок прошел в Праге на стадионе «Фортуна Арена».
Ни один из опасных моментов не завершился голом, и хорватов ничья устроила больше.
На поле весь матч провел капитан хорватов Лука Модрич.
Квалификация ЧМ-2026
Группа L. 9 октября 2025
Чехия – Хорватия – 0:0
