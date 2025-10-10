Большое британское дерби состоялось на знаменитом стадионе Уэмбли в Лондоне.

Сборная Англии одержала уверенную победу над Уэльсом в товарищеском матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля забили три гола уже к 20-й минуте встречи и одержали победу со счетом 3:0.

У английской команды отличились Морган Роджерс, Оли Уоткинс и Букaйо Сака.

Товарищеский матч

9 октября 2025 года, Лондон, «Уэмбли»

Англия – Уэльс – 3:0

Голы: Роджерс, 3, Уоткинс, 11, Сака, 20

Видео голов и обзор матча