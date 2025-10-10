Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Англия – Уэльс – 3:0. Большое британское дерби на Уэмбли. Видео голов
Товарищеские матчи
Англия
09.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Уэльс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
10 октября 2025, 03:23 | Обновлено 10 октября 2025, 03:27
16
0

Англия – Уэльс – 3:0. Большое британское дерби на Уэмбли. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Лондоне

10 октября 2025, 03:23 | Обновлено 10 октября 2025, 03:27
16
0
Англия – Уэльс – 3:0. Большое британское дерби на Уэмбли. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Большое британское дерби состоялось на знаменитом стадионе Уэмбли в Лондоне.

Сборная Англии одержала уверенную победу над Уэльсом в товарищеском матче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля забили три гола уже к 20-й минуте встречи и одержали победу со счетом 3:0.

У английской команды отличились Морган Роджерс, Оли Уоткинс и Букaйо Сака.

Товарищеский матч

9 октября 2025 года, Лондон, «Уэмбли»

Англия – Уэльс – 3:0

Голы: Роджерс, 3, Уоткинс, 11, Сака, 20

Видео голов и обзор матча

По теме:
Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор
Шотландия – Греция – 3:1. Яркий второй тайм. Видео голов и обзор
товарищеские матчи сборная Англии по футболу сборная Уэльса по футболу видео голов и обзор Морган Роджерс Букайо Сака Олли Уоткинс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Футбол | 09 октября 2025, 09:33 4
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро
Сенсационный трансфер. Реал согласился продать лидера за 250 млн евро

Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились

ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
Футбол | 09 октября 2025, 17:22 30
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги
ВИДЕО. Ракицкий ударил соперника головой и был удален в матче Первой лиги

Ярослав не сдержался в матче чемпионата Украины

В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Футбол | 09.10.2025, 09:54
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
В лагере Динамо заметили форварда, который играет за африканскую сборную
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
Футбол | 10.10.2025, 03:02
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
Известно, куда исчез легионер Динамо. Последний раз он играл 2 месяца назад
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Футбол | 09.10.2025, 21:06
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Андерлехт всерьез интересуется форвардом, которого прочили в Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20
09.10.2025, 06:23 1
Футбол
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
Украинский боксер получил в подарок автомобиль за высокое достижение
08.10.2025, 00:40
Бокс
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
Барселона нацелилась на игрока сборной Украины. Клуб отправил сотрудников
08.10.2025, 07:13 5
Футбол
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
Киевский суд признал Алиева виновным в нарушении закона. Есть наказание
09.10.2025, 07:27 3
Футбол
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
08.10.2025, 07:35 38
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
Известный форвард получил предложение предать Украину и уехать в днр
09.10.2025, 07:36 13
Футбол
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
Беллью считает, что только один боксер в мире заслужил бой с Усиком
09.10.2025, 07:08 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем