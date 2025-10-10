Англия – Уэльс – 3:0. Большое британское дерби на Уэмбли. Видео голов
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Лондоне
Большое британское дерби состоялось на знаменитом стадионе Уэмбли в Лондоне.
Сборная Англии одержала уверенную победу над Уэльсом в товарищеском матче.
Хозяева поля забили три гола уже к 20-й минуте встречи и одержали победу со счетом 3:0.
У английской команды отличились Морган Роджерс, Оли Уоткинс и Букaйо Сака.
Товарищеский матч
9 октября 2025 года, Лондон, «Уэмбли»
Англия – Уэльс – 3:0
Голы: Роджерс, 3, Уоткинс, 11, Сака, 20
Видео голов и обзор матча
