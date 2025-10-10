Три гола за 20 минут. Англия разгромила Уэльс в британском дерби на Уэмбли
Голы у хозяев поля забили Морган Роджерс, Олли Уоткинс, Букайо Сака
Сборная Англии одержала уверенную победу в товарищеском матче против Уэльса на Уэмбли (3:0).
Хозяева поля начали игру с мощного давления и уже к 20-й минуте фактически решили судьбу встречи.
Сначала Морган Роджерс открыл счет после передачи Марка Гехи, впоследствии Оли Воткинс удвоил преимущество, а Букaйо Сака довел счет до разгромного (3:0).
Подопечные Томаса Тухеля после перерыва уверенно довели игру до победного конца.
Товарищеский матч
9 октября 2025 года, Лондон, «Уэмбли»
Англия – Уэльс – 3:0
Голы: Роджерс, 3, Воткинс, 11, Сака, 20
