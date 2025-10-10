Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Три гола за 20 минут. Англия разгромила Уэльс в британском дерби на Уэмбли
Товарищеские матчи
Англия
09.10.2025 21:45 – FT 3 : 0
Уэльс
Англия
10 октября 2025, 00:23 | Обновлено 10 октября 2025, 01:40
Три гола за 20 минут. Англия разгромила Уэльс в британском дерби на Уэмбли

Голы у хозяев поля забили Морган Роджерс, Олли Уоткинс, Букайо Сака

Три гола за 20 минут. Англия разгромила Уэльс в британском дерби на Уэмбли
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Англии одержала уверенную победу в товарищеском матче против Уэльса на Уэмбли (3:0).

Хозяева поля начали игру с мощного давления и уже к 20-й минуте фактически решили судьбу встречи.

Сначала Морган Роджерс открыл счет после передачи Марка Гехи, впоследствии Оли Воткинс удвоил преимущество, а Букaйо Сака довел счет до разгромного (3:0).

Подопечные Томаса Тухеля после перерыва уверенно довели игру до победного конца.

Товарищеский матч

9 октября 2025 года, Лондон, «Уэмбли»

Англия – Уэльс – 3:0

Голы: Роджерс, 3, Воткинс, 11, Сака, 20

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

По теме:
Мальта – Нидерланды – 0:4. Дубль Коди Гакпо. Видео голов и обзор
Чехия – Хорватия – 0:0. Модрича ничья устроила. Видеообзор матча
Нидерланды разгромили Мальту и захватили лидерство в группе отбора к ЧМ
товарищеские матчи Морган Роджерс Олли Уоткинс Букайо Сака сборная Англии по футболу сборная Уэльса по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
