Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й

Сборная Португалии не сумела переиграть команду Венгрии в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Португальцы упустили победу на 90+1-й минуте. Встреча, которая состоялась на стадионе Жозе Альваладе, завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе Португалии оформил легендарный Криштиану Роналду. КриРо стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ – 41 гол.

У Венгрии по одному голу забили Аттила Салаи и Доминик Собослаи. Собослаи вырвал ничью для своей команды на последних минутах противостояния.

В параллельном матче группы F Ирландия минимально переиграла Армению благодаря мячу Эвана Фергюсона. Гости доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Тиграна Барсегяна.

Турнирное положение в группе F: Португалия (10), Венгрия (5), Ирландия (4), Армения (3).