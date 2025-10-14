Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Португалия
14.10.2025 21:45 – FT 2 : 2
Венгрия
Чемпионат мира
14 октября 2025, 23:45 | Обновлено 14 октября 2025, 23:56
Португальцы и венгри сыграли вничью 2:2, в параллельном матче группы F Ирландия одолела Армению

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сборная Португалии не сумела переиграть команду Венгрии в матче квалификации чемпионата мира 2026.

Португальцы упустили победу на 90+1-й минуте. Встреча, которая состоялась на стадионе Жозе Альваладе, завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе Португалии оформил легендарный Криштиану Роналду. КриРо стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ – 41 гол.

У Венгрии по одному голу забили Аттила Салаи и Доминик Собослаи. Собослаи вырвал ничью для своей команды на последних минутах противостояния.

В параллельном матче группы F Ирландия минимально переиграла Армению благодаря мячу Эвана Фергюсона. Гости доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Тиграна Барсегяна.

Турнирное положение в группе F: Португалия (10), Венгрия (5), Ирландия (4), Армения (3).

Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Англия с дублем Кейна одолела Латвию и квалифицировалась на чемпионат мира
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
