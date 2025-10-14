Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Португальцы и венгри сыграли вничью 2:2, в параллельном матче группы F Ирландия одолела Армению
Сборная Португалии не сумела переиграть команду Венгрии в матче квалификации чемпионата мира 2026.
Португальцы упустили победу на 90+1-й минуте. Встреча, которая состоялась на стадионе Жозе Альваладе, завершилась со счетом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль в составе Португалии оформил легендарный Криштиану Роналду. КриРо стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ – 41 гол.
У Венгрии по одному голу забили Аттила Салаи и Доминик Собослаи. Собослаи вырвал ничью для своей команды на последних минутах противостояния.
В параллельном матче группы F Ирландия минимально переиграла Армению благодаря мячу Эвана Фергюсона. Гости доигрывали поединок в меньшинстве после удаления Тиграна Барсегяна.
Турнирное положение в группе F: Португалия (10), Венгрия (5), Ирландия (4), Армения (3).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Динамо» отреагировал на смерть Бориса Воскресенского
Футболист показал чек на 700 тысяч гривен