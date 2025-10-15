Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Португалия
14.10.2025 21:45 – FT 2 : 2
Венгрия
Чемпионат мира
15 октября 2025, 00:59 | Обновлено 15 октября 2025, 01:05
Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября сборные Португалии и Венгрии прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F.

Команды сыграли поединок на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе португальцев оформил легендарный Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром отборочных турниров в истории ЧМ – 41.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 14 октября

Португалия – Венгрия – 2:2

Голы: Роналду, 22, 45+3 – Салаи, 8, Собослаи, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Салаи, 8 мин.

ГОЛ! 1:1 Роналду, 22 мин.

ГОЛ! 2:1 Роналду, 45+3 мин.

ГОЛ! 2:2 Собослаи, 90+1 мин.

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Собослаи (Венгрия), асcист Daniel Lukacs.
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия), асcист Нуно Мендеш.
22’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия), асcист Нелсинью Семеду.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Аттила Салаи (Венгрия), асcист Доминик Собослаи.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
