Португалия – Венгрия – 2:2. Исторический дубль Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
14 октября сборные Португалии и Венгрии прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F.
Команды сыграли поединок на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 2:2.
Дубль в составе португальцев оформил легендарный Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром отборочных турниров в истории ЧМ – 41.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа F. 14 октября
Португалия – Венгрия – 2:2
Голы: Роналду, 22, 45+3 – Салаи, 8, Собослаи, 90+1
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1 Салаи, 8 мин.
ГОЛ! 1:1 Роналду, 22 мин.
ГОЛ! 2:1 Роналду, 45+3 мин.
ГОЛ! 2:2 Собослаи, 90+1 мин.
События матча
