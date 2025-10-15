14 октября сборные Португалии и Венгрии прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе F.

Команды сыграли поединок на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Дубль в составе португальцев оформил легендарный Криштиану Роналду, который стал лучшим бомбардиром отборочных турниров в истории ЧМ – 41.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа F. 14 октября

Португалия – Венгрия – 2:2

Голы: Роналду, 22, 45+3 – Салаи, 8, Собослаи, 90+1

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Салаи, 8 мин.

ГОЛ! 1:1 Роналду, 22 мин.

ГОЛ! 2:1 Роналду, 45+3 мин.

ГОЛ! 2:2 Собослаи, 90+1 мин.