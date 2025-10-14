Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Португалия
14.10.2025 21:45 - : -
Венгрия
Чемпионат мира
Португалия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 14 октября и начнется в 21:45 по Киеву

Португалия – Венгрия. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

14 октября на Жозе Алваладе пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Португалии и Венгрии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Команда наконец-то смогла полноценно напомнить о себе и своих амбициях. А Роберто Мартинес завоевал титул, пусть и в формате Лиги Наций. Зато в финале, в июне, было обыграно звездного соседа, Испанию: не уступили в игровое время и оказались лучше в серии пенальти.

Осенью, в квалификации, удавалось демонстрировать стопроцентные показатели. В сентябре, размявшись на аутсайдере, Армении (5:0), выиграли перестрелку на поле главного конкурента, Венгрии. Но на прошлой неделе ирландцы упирались долго, и уже казалось, что гости удержат нулевую ничью, тем более что Роналду так и не забил. Но уже на 90+ минуте Рубен Невеш с передачи Тринкау все-таки сумел распечатать Келлехера, и фаворит продлил свою выигрышную полосу.

Венгрия

Сборная безусловно прибавила в последнее время - все помнят, как она долго вообще ничего не показывала. А теперь превращается в завсегдатая Евро, правда, уже на нем снова не получилось выйти в плей-офф. Противоречивым вышло и выступление в Лиге Наций. В группе удалось опередить Боснию и стать третьей, но все равно в плей-аут весной капитулировали перед Турцией, 1:3 и 0:3.

Достаточно плохо подопечные Росси начинали и нынешнюю квалификацию. Они в сентябре упустили победу в Ирландии и забили дома на гол меньше, чем Португалия, уступив той 2:3. Да и с Арменией в прошлом туре пришлось помучиться - только на 56-й минуте Лукач все-таки распечатал аутсайдера, а окончательно вопросы сняли лишь в дополнительные минуты, доведя до 2:0.

Статистика личных встреч

В девяти случаях из десяти португальцы обыгрывали этого соперника. И только однажды была ничья - памятные 3:3 на Евро-2016.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что Собослаи и компания готовы переписывать историю. На своем поле фаворит группы выиграет ключевой поединок с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua
Португалия
14 октября 2025 -
21:45
Венгрия
