Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 октября 2025, 13:12 | Обновлено 15 октября 2025, 13:14
МАРТИНЕС: «Это урок, который может нам очень помочь. Хотя болезненно»

Тренер сборной Португалии прокомментировал ничью с Венгрией

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал упущенную победу в матче с Венгрией в отборе на чемпионат мира 2026. Португальская команда вела в счете благодаря дублю Криштиану Роналду, однако в итоге поделила очки с соперником – 2:2.

«Это урок, который может нам очень помочь, хотя сейчас этот результат болезненный. Мы видели, что Венгрия сильна при стандартах, но в первом тайме мы контролировали игру. Мы хорошо начали второй тайм, но не смогли добить матч.

Этот поединок имел особое значение. В последние 10 минут мы играли за шанс попасть на чемпионат мира, и это немного меняет то, кем мы являемся. Нужно помнить, что легких матчей не бывает. У нас 4 очка на этом этапе. Мы хотели квалифицироваться уже сейчас, но для подготовки к чемпионату мира это может быть важно. Нужно уметь управлять игрой, особенно в последние 10 минут.

Главное – понять, что у нас есть большая конкуренция, и мы всегда должны быть готовы. В ноябре нас ждут два очень важных матча. Мы хотим продолжать демонстрировать хорошую игру, и это возможность сформировать состав, близкий к тому, который может поехать на чемпионат мира. Намного лучше иметь конкурентные матчи, как против Ирландии, так и против Армении на «Эштадиу ду Драгау». Мы должны продолжать эту работу, если хотим демонстрировать тот уровень, который показали в полуфинале и финале Лиги наций», – сказал Мартинес.

сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу ЧМ-2026 по футболу Роберто Мартинес пресс-конференция
Андрей Витренко Источник
