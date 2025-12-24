Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мартинес объяснил, почему Роналду до сих пор незаменим в сборной
Чемпионат мира
24 декабря 2025, 03:36 |
Тренер Португалии удивил

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал, почему Криштиану Роналду продолжает играть ключевую роль в национальной команде.

– Вокруг Криштиану Роналду всегда много разговоров. По какой причине, несмотря на то что ему скоро исполнится 41 год, он остается безоговорочным игроком стартового состава сборной Португалии?

– Все дело в его отношении к профессии. Мы постоянно оцениваем три ключевых фактора – уровень таланта, накопленный опыт и вклад, который футболист способен дать сборной.

То, что он предъявляет к себе высочайшие требования ради пользы команды, позволяет капитану сохранять место в составе. Его желание быть лучшим передается партнерам. 25 голов в 30 матчах на позиции нападающего подтверждают, что его игра приносит сборной ощутимую пользу, – отметил Мартинес.

Криштиану Роналду Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Marca
