Мбаппе догнал Роналду, однако до рекордов Месси и Мюллера очень далеко
Вспомним игроков топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством забитых мячей в календарном году
Килиан Мбаппе забил за Реал в 2025 году 59 голов во всех турнирах, что явилось повторением достижения Криштиану Роналду в 2013 году (также в составе мадридцев).
Этот результат только четвертый лучший в истории топ-5 европейских чемпионатов.
Рекорд принадлежит Лионелю Месси, который в 2012 году в составе Барселоны забил 79 голов.
Второй и третий результаты принадлежат Герду Мюллеру, который в 1972 и 1976 годах забил 72 и 61 гол соответственно, выступая за мюнхенскую Баварию.
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством забитых мячей в календарном году во всех турнирах
- 79 – Лионель Месси (Барселона), 2012, 60 матчей
- 72 – Герд Мюллер (Бавария), 1972, 53 матча
- 61 – Герд Мюллер (Бавария), 1976, 54 матча
- 59 – Криштиану Роналду (Реал), 2013, 50 матчей
- 59 – Килиан Мбаппе (Реал), 2025, 59 матчей
- 58 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021, 47 матчей
- 58 – Лионель Месси (Барселона), 2010, 54 матча
- 58 – Криштиану Роналду (Реал), 2012, 58 матчей
- 56 – Дитер Мюллер (Кельн), 1977, 48 матчей
- 56 – Криштиану Роналду (Реал), 2014, 51 матч
⚽️ 🗓️ Kylian Mbappé cierra el año 2025 con 59 goles, igualando así la marca lograda por Cristiano en 2013, pero muy lejos del récord que logró Messi en 2012.— Transfermarkt.es (@TMes_news) December 22, 2025
Los detalles: https://t.co/s2DxcJoj2i#Mbappé #Cristiano #Messi pic.twitter.com/2COKicqXW2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне не рассчитывают на Бленуце
Известный экс-тренер киевлян – о Матвее Пономаренко