Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
22 декабря 2025, 18:48 | Обновлено 22 декабря 2025, 18:49
Мбаппе догнал Роналду, однако до рекордов Месси и Мюллера очень далеко

Вспомним игроков топ-5 европейских лиг с наибольшим количеством забитых мячей в календарном году

Мбаппе догнал Роналду, однако до рекордов Месси и Мюллера очень далеко
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе забил за Реал в 2025 году 59 голов во всех турнирах, что явилось повторением достижения Криштиану Роналду в 2013 году (также в составе мадридцев).

Этот результат только четвертый лучший в истории топ-5 европейских чемпионатов.

Рекорд принадлежит Лионелю Месси, который в 2012 году в составе Барселоны забил 79 голов.

Второй и третий результаты принадлежат Герду Мюллеру, который в 1972 и 1976 годах забил 72 и 61 гол соответственно, выступая за мюнхенскую Баварию.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством забитых мячей в календарном году во всех турнирах

  • 79 – Лионель Месси (Барселона), 2012, 60 матчей
  • 72 – Герд Мюллер (Бавария), 1972, 53 матча
  • 61 – Герд Мюллер (Бавария), 1976, 54 матча
  • 59 – Криштиану Роналду (Реал), 2013, 50 матчей
  • 59 – Килиан Мбаппе (Реал), 2025, 59 матчей
  • 58 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021, 47 матчей
  • 58 – Лионель Месси (Барселона), 2010, 54 матча
  • 58 – Криштиану Роналду (Реал), 2012, 58 матчей
  • 56 – Дитер Мюллер (Кельн), 1977, 48 матчей
  • 56 – Криштиану Роналду (Реал), 2014, 51 матч
статистика Килиан Мбаппе Криштиану Роналду Герд Мюллер Лионель Месси
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
