Мбаппе догнал Роналду, однако до рекордов Месси и Мюллера очень далеко

Килиан Мбаппе забил за Реал в 2025 году 59 голов во всех турнирах, что явилось повторением достижения Криштиану Роналду в 2013 году (также в составе мадридцев).

Этот результат только четвертый лучший в истории топ-5 европейских чемпионатов.

Рекорд принадлежит Лионелю Месси, который в 2012 году в составе Барселоны забил 79 голов.

Второй и третий результаты принадлежат Герду Мюллеру, который в 1972 и 1976 годах забил 72 и 61 гол соответственно, выступая за мюнхенскую Баварию.

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с самым большим количеством забитых мячей в календарном году во всех турнирах

79 – Лионель Месси (Барселона), 2012, 60 матчей

72 – Герд Мюллер (Бавария), 1972, 53 матча

61 – Герд Мюллер (Бавария), 1976, 54 матча

59 – Криштиану Роналду (Реал), 2013, 50 матчей

59 – Килиан Мбаппе (Реал), 2025, 59 матчей

58 – Роберт Левандовски (Бавария), 2021, 47 матчей

58 – Лионель Месси (Барселона), 2010, 54 матча

58 – Криштиану Роналду (Реал), 2012, 58 матчей

56 – Дитер Мюллер (Кельн), 1977, 48 матчей

56 – Криштиану Роналду (Реал), 2014, 51 матч