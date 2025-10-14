ВИДЕО. Осталось 52: как Роналду оформил дубль за тайм в матче отбора ЧМ-26
Криштиану дважды отличился в матче Португалии и Венгрии, забив на 22-й и 45+3-й минутах
40-летний португалец Криштиану Роналду отметился дублем за один тайм в матче квалификации чемпионата мира 2026 против сборной Венгрии.
Роналду принес Португалии победу по итогам первой 45-минутки благодаря голу на 45+3-й – Криштиану и компания оформили минимальный гандикап, 2:1.
Теперь на счету Роналду 948 забитых мячей за карьеру. До заветной тысячки именитому форварду осталось 52 гола.
В поединке против Венгрии Криштиану также стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров ЧМ – 41 гол.
Португалия и Венгрия проводят встречу на стадионе Жозе Альваладе в Лиссабоне. Для венгров один мяч положил Аттила Салаи на 8-й.
ГОЛ! 1:1 Роналду, 22 мин.
ГОЛ! 2:1 Роналду, 45+3 мин.
