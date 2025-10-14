ВИДЕО. Как Роналду забил 947-й гол в карьере в матче Португалия – Венгрия

40-летний португальский форвард Криштиану Роналду забил 947-й гол в карьере.

Криштиану отличился забитым мячом в матче квалификации чемпионата мира между сборными Португалии и Венгрии.

