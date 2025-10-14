Чемпионат мира14 октября 2025, 22:20 | Обновлено 14 октября 2025, 22:21
ВИДЕО. Как Роналду забил 947-й гол в карьере в матче Португалия – Венгрия
Криштиану поразил ворота венгров на 22-й минуте поединка квалификации чемпионата мира
40-летний португальский форвард Криштиану Роналду забил 947-й гол в карьере.
Криштиану отличился забитым мячом в матче квалификации чемпионата мира между сборными Португалии и Венгрии.
❗️ ВИДЕО. Роналду забил 947-й гол в карьере в матче Португалия – Венгрия
