Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
14 октября 2025, 22:20 | Обновлено 14 октября 2025, 22:21
ВИДЕО. Как Роналду забил 947-й гол в карьере в матче Португалия – Венгрия

Криштиану поразил ворота венгров на 22-й минуте поединка квалификации чемпионата мира

ВИДЕО. Как Роналду забил 947-й гол в карьере в матче Португалия – Венгрия
Getty Images/Global Images Ukraine

40-летний португальский форвард Криштиану Роналду забил 947-й гол в карьере.

Криштиану отличился забитым мячом в матче квалификации чемпионата мира между сборными Португалии и Венгрии.

❗️ ВИДЕО. Роналду забил 947-й гол в карьере в матче Португалия – Венгрия

