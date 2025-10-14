Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Криштиану установил исторический рекорд в матче отбора ЧМ-2026 Португалия – Венгрия
Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола.
14 октября Роналду оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 между сборными Португалии и Венгрии, поразив ворота венгров на 22-й и 45+3-й минутах. Теперь у КриРо 41 мяч за карьеру во всех квалификационных турнирах ЧМ, что является абсолютным рекордом.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Криштиану превзошел достижение Кристиана Руиса из Гватамелы, на счету которого было 39 голов. У вечного соперника Роналду Лионеля Месси в активе 36 мячей в отборочных турнирах мундиалей.
Всего у Роналду за карьеру теперь 948 голов. Из них 143 в футболке национальной команды.
Лучшие бомбардиры в истории квалификаций к чемпионату мира
- 41 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 39 – Кристиан Руис (Гватемала)
- 36 – Лионель Месси (Аргентина)
- 35 – Али Даеи (Иран)
- 33 – Роберт Левандовски (Польша)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Гуцуляк настроен уйти из Полесья
Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026
До речі, з Мілевським колись на молодіжному Євро разом грали 😉
Різні футбольні шляхи.