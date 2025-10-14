Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола.

14 октября Роналду оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 между сборными Португалии и Венгрии, поразив ворота венгров на 22-й и 45+3-й минутах. Теперь у КриРо 41 мяч за карьеру во всех квалификационных турнирах ЧМ, что является абсолютным рекордом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Криштиану превзошел достижение Кристиана Руиса из Гватамелы, на счету которого было 39 голов. У вечного соперника Роналду Лионеля Месси в активе 36 мячей в отборочных турнирах мундиалей.

Всего у Роналду за карьеру теперь 948 голов. Из них 143 в футболке национальной команды.

Лучшие бомбардиры в истории квалификаций к чемпионату мира