Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Чемпионат мира
14 октября 2025, 22:45 | Обновлено 14 октября 2025, 22:50
3634
1

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира

Криштиану установил исторический рекорд в матче отбора ЧМ-2026 Португалия – Венгрия

14 октября 2025, 22:45 | Обновлено 14 октября 2025, 22:50
3634
1 Comments
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории квалификаций чемпионатов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский форвард Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола.

14 октября Роналду оформил дубль в матче отбора ЧМ-2026 между сборными Португалии и Венгрии, поразив ворота венгров на 22-й и 45+3-й минутах. Теперь у КриРо 41 мяч за карьеру во всех квалификационных турнирах ЧМ, что является абсолютным рекордом.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Криштиану превзошел достижение Кристиана Руиса из Гватамелы, на счету которого было 39 голов. У вечного соперника Роналду Лионеля Месси в активе 36 мячей в отборочных турнирах мундиалей.

Всего у Роналду за карьеру теперь 948 голов. Из них 143 в футболке национальной команды.

Лучшие бомбардиры в истории квалификаций к чемпионату мира

  • 41 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 39 – Кристиан Руис (Гватемала)
  • 36 – Лионель Месси (Аргентина)
  • 35 – Али Даеи (Иран)
  • 33 – Роберт Левандовски (Польша)

По теме:
Италия разгромила Израиль и продолжает погоню за Норвегией
Дубль и рекорд Роналду. Португалия упустила победу над Венгрией на 90+1-й
Плачевное положение Грузии. Испания и Турция выиграли матчи квалификации ЧМ
Криштиану Роналду рекорд ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу сборная Португалии по футболу сборная Венгрии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(30)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Герой сборной Украины может сменить клуб зимой. Следят скауты из Европы
Футбол | 14 октября 2025, 23:06 0
Герой сборной Украины может сменить клуб зимой. Следят скауты из Европы
Герой сборной Украины может сменить клуб зимой. Следят скауты из Европы

Алексей Гуцуляк настроен уйти из Полесья

Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 14 октября 2025, 00:28 1
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча
Украина – Азербайджан – 2:1. Нервы в Кракове. Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные матчи отбора на ЧМ-2026

Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Футбол | 14.10.2025, 22:34
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Обалдеть! Стало известно, сколько игрок Динамо Бленуце задонатил на ВСУ
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Футбол | 14.10.2025, 07:07
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Лионель МЕССИ: «Я вернусь в Барселону, когда там не будет этого человека»
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Футбол | 13.10.2025, 23:42
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Шоу в Рейкьявике. Соперники Украины: Исландия и Франция забили по два гола
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Remark
Машина просто 🔥
До речі, з Мілевським колись на молодіжному Євро разом грали 😉
Різні футбольні шляхи.
Ответить
+2
Популярные новости
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
Предложение сделано. Ямаль может покинуть Барселону за 400 млн евро
12.10.2025, 20:45
Футбол
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
Снова проблемы с аутсайдером. Сборная Украины с трудом обыграла Азербайджан
13.10.2025, 23:42 236
Футбол
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
Ребров выбрал стартовый состав сборной Украины на матч с Азербайджаном
13.10.2025, 20:17 67
Футбол
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
РЕБРОВ: «В Баку сильно мешало поле, а теперь будет совсем другая игра»
12.10.2025, 18:55 53
Футбол
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
В США подобрали следующего соперника для Усика. Этот боксер вырубил всех
13.10.2025, 06:12 2
Бокс
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
Капитан Реала провел беседу с Луниным. Андрей не может в это поверить
13.10.2025, 07:50 8
Футбол
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
Победитель в Шанхае заработал за трофей в 2 раза больше, чем за всю карьеру
12.10.2025, 16:05 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем