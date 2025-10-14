Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бафана-Бафана. Сборная ЮАР драматично выиграла группу и вышла на ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Африка
Алжир
14.10.2025 19:00 – FT 2 : 1
Уганда
Чемпионат мира
14 октября 2025, 21:57 | Обновлено 14 октября 2025, 22:10
Бафана-Бафана. Сборная ЮАР драматично выиграла группу и вышла на ЧМ-2026

Команда Южной Африки переиграла сборную Руанды со счетом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Южной Африки выиграла группу и вышла на чемпионат мира 2026.

В заключительном матче квалификации ЧМ-2026 сборная ЮАР уверенно обыграла команду Руанды со счетом 3:0.

Хозяева забили три гола и контролировали игру, нанеся 12 ударов по воротам соперника.

Победа позволила команде по прозвищу Бафана-Бафана выиграть группу и гарантировать себе прямую путевку на чемпионат мира 2026, впервые после домашнего ЧМ-2010.

Итоговое турнирное положение: ЮАР (18 очков), Нигерия, Бенин (по 17), Лесото (12), Руанда (11), Зимбабве (5).

Первые три команды разделили одно очко. Сборная Нигерии разгромила Бенин (4:0) и ждет своей участи в рейтинге вторых мест.

Уже известны 23 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

  • КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
  • Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР
  • Океания: Новая Зеландия

Квалификация ЧМ-2026. Африка

10-й тур, 14 октября 2025

ЮАР – Руанда – 3:0

Голы: Мбата, 5, Апполлис, 26, Макгопа, 72

Результаты других матчей:

  • Сейшельские Острова – Гамбия – 0:7
  • Алжир – Уганда – 2:1
  • Гвинея – Ботсвана – 2:2
  • Нигерия – Бенин – 4:0
  • Сомали – Мозамбик – 0:1

Турнирная таблица

Инфографика

ЧМ-2026 по футболу сборная ЮАР по футболу статистические расклады сборная Гамбии по футболу сборная Алжира по футболу сборная Уганды по футболу сборная Ботсваны по футболу сборная Гвинеи по футболу сборная Нигерии по футболу сборная Бенина по футболу сборная Руанды по футболу сборная Мозамбика по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ivankondrat96
На минулому чемпіонаті Африки збірна ПАР враження не справила.
