Бафана-Бафана. Сборная ЮАР драматично выиграла группу и вышла на ЧМ-2026
Команда Южной Африки переиграла сборную Руанды со счетом 3:0
Сборная Южной Африки выиграла группу и вышла на чемпионат мира 2026.
В заключительном матче квалификации ЧМ-2026 сборная ЮАР уверенно обыграла команду Руанды со счетом 3:0.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева забили три гола и контролировали игру, нанеся 12 ударов по воротам соперника.
Победа позволила команде по прозвищу Бафана-Бафана выиграть группу и гарантировать себе прямую путевку на чемпионат мира 2026, впервые после домашнего ЧМ-2010.
Итоговое турнирное положение: ЮАР (18 очков), Нигерия, Бенин (по 17), Лесото (12), Руанда (11), Зимбабве (5).
Первые три команды разделили одно очко. Сборная Нигерии разгромила Бенин (4:0) и ждет своей участи в рейтинге вторых мест.
Уже известны 23 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:
- КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
- Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
- Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР
- Океания: Новая Зеландия
Квалификация ЧМ-2026. Африка
10-й тур, 14 октября 2025
ЮАР – Руанда – 3:0
Голы: Мбата, 5, Апполлис, 26, Макгопа, 72
Результаты других матчей:
- Сейшельские Острова – Гамбия – 0:7
- Алжир – Уганда – 2:1
- Гвинея – Ботсвана – 2:2
- Нигерия – Бенин – 4:0
- Сомали – Мозамбик – 0:1
Турнирная таблица
Инфографика
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший тренер – о Руслане Малиновском
Биловар утверждает, что тот перевел средства на помощь ВСУ