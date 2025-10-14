Бафана-Бафана. Сборная ЮАР драматично выиграла группу и вышла на ЧМ-2026

Сборная Южной Африки выиграла группу и вышла на чемпионат мира 2026.

В заключительном матче квалификации ЧМ-2026 сборная ЮАР уверенно обыграла команду Руанды со счетом 3:0.

Хозяева забили три гола и контролировали игру, нанеся 12 ударов по воротам соперника.

Победа позволила команде по прозвищу Бафана-Бафана выиграть группу и гарантировать себе прямую путевку на чемпионат мира 2026, впервые после домашнего ЧМ-2010.

Итоговое турнирное положение: ЮАР (18 очков), Нигерия, Бенин (по 17), Лесото (12), Руанда (11), Зимбабве (5).

Первые три команды разделили одно очко. Сборная Нигерии разгромила Бенин (4:0) и ждет своей участи в рейтинге вторых мест.

Уже известны 23 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада

Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ЮАР

Океания: Новая Зеландия

Квалификация ЧМ-2026. Африка

10-й тур, 14 октября 2025

ЮАР – Руанда – 3:0

Голы: Мбата, 5, Апполлис, 26, Макгопа, 72

Результаты других матчей:

Сейшельские Острова – Гамбия – 0:7

Алжир – Уганда – 2:1

Гвинея – Ботсвана – 2:2

Нигерия – Бенин – 4:0

Сомали – Мозамбик – 0:1

Турнирная таблица

Инфографика