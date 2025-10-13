Сборная Кабо-Верде сенсационно отобралась на чемпионат мира 2026
Определен еще один победитель группы в африканской зоне
Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат мира.
В матче 10-го тура квалификации к ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде разгромила команду Эсватини со счетом 3:0. Поединок состоялся 13 октября на Национальном стадионе Кабо-Верде в городе Прая.
Голы у победителей забили Дайлон Роша Ливраменту, Вилли Семеду, Стопира (3:0).
Победа вывела Кабо-Верде на первое место в группе и обеспечила прямую путевку на чемпионат мира 2026, что станет историческим событием для этой африканской страны.
Итог группы D: Кабо-Верде (23 очка) – путевка на ЧМ, Камерун (19) – в рейтинг вторых мест.
Уже известны 22 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:
- КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
- Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
- Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде
- Океания: Новая Зеландия
Квалификация ЧМ-2026. Африка
10 тур, 13 октября 2025
Кабо-Верде – Эсватини – 3:0
Голы: Роша Ливраменту, 48, Семеду, 54, Стопира, 90+1
HISTÓRICO! Nosso irmão de idioma, Cabo Verde vence Eswatini por 3 a 0 e está CLASSIFICADO para a Copa do Mundo pela primeira vez na história! 🇨🇻— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) October 13, 2025
📸 Reprodução/CazéTV pic.twitter.com/nq6jsPOzN3
É a loucura na cidade da Praia, em Cabo Verde e em todo o lugar em que há um cabo-verdiano!— O Fura-Redes (@OFuraRedes) October 13, 2025
Parabéns aos tubarões azuis pela primeira qualificação para um Campeonato do Mundo de futebol!
pic.twitter.com/jhr6Te3Xcm
