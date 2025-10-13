Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборная Кабо-Верде сенсационно отобралась на чемпионат мира 2026
ЧМ. Квалификация. Африка
Сан-Томе и Принсипи
13.10.2025 16:00 – FT 1 : 0
Малави
Чемпионат мира
13 октября 2025, 22:17 | Обновлено 13 октября 2025, 23:20
977
1

Сборная Кабо-Верде сенсационно отобралась на чемпионат мира 2026

Определен еще один победитель группы в африканской зоне

Сборная Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде впервые в истории вышла на чемпионат мира.

В матче 10-го тура квалификации к ЧМ-2026 сборная Кабо-Верде разгромила команду Эсватини со счетом 3:0. Поединок состоялся 13 октября на Национальном стадионе Кабо-Верде в городе Прая.

Голы у победителей забили Дайлон Роша Ливраменту, Вилли Семеду, Стопира (3:0).

Победа вывела Кабо-Верде на первое место в группе и обеспечила прямую путевку на чемпионат мира 2026, что станет историческим событием для этой африканской страны.

Итог группы D: Кабо-Верде (23 очка) – путевка на ЧМ, Камерун (19) – в рейтинг вторых мест.

Уже известны 22 команды из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

  • КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
  • Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана, Кабо-Верде
  • Океания: Новая Зеландия

Квалификация ЧМ-2026. Африка

10 тур, 13 октября 2025

Кабо-Верде – Эсватини – 3:0

Голы: Роша Ливраменту, 48, Семеду, 54, Стопира, 90+1

Результаты матчей 13 октября

Турнирные таблицы

Инфографика

События матча

62’
ГОЛ ! С пенальти забил Ronaldo Afonso (Сан-Томе и Принсипи).
ВИДЕО. Исландия и Франция на двоих забили три гола за семь минут
Малиновский стал 12-м игроком в истории сборной Украины с 10+ голами
ВИДЕО. Малиновский снова отличился за сборную, Украина повела в счете
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Mark4854590
Раз пройшли відбір, значить заслужили. 
