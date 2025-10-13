Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026
Мохаммед Кудус забил единственный в ворота команды Коморских островов
Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026.
12 октября в Аккре состоялся матч 10-го раунда африканской квалификации ЧМ-2026 между сборными Ганы и Коморских островов. Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на 47-й минуте забил Мохаммед Кудус после передачи Томаса Партея.
Эта победа позволила сборной Ганы, которая носит прозвище Черные звезды, выиграть группу и получить путевку на чемпионат мира 2026.
Уже известна 21 команда из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:
- КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
- Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
- Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана
- Океания: Новая Зеландия
Чемпионат мира 2026. Квалификация (Африка)
10-й тур. 12 октября 2025. Аккра (Гана)
Гана – Коморские острова – 1:0
Гол: Мохаммед Кудус, 47
Результаты матчей игрового дня
Турнирные таблицы
Инфографика
