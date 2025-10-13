Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026
13 октября 2025, 01:47 | Обновлено 13 октября 2025, 02:41
Черные звезды. Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026

Мохаммед Кудус забил единственный в ворота команды Коморских островов

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Ганы вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026.

12 октября в Аккре состоялся матч 10-го раунда африканской квалификации ЧМ-2026 между сборными Ганы и Коморских островов. Хозяева одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 47-й минуте забил Мохаммед Кудус после передачи Томаса Партея.

Эта победа позволила сборной Ганы, которая носит прозвище Черные звезды, выиграть группу и получить путевку на чемпионат мира 2026.

Уже известна 21 команда из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

  • КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
  • Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир, Гана
  • Океания: Новая Зеландия

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Африка)

10-й тур. 12 октября 2025. Аккра (Гана)

Гана – Коморские острова – 1:0

Гол: Мохаммед Кудус, 47

Результаты матчей игрового дня

Турнирные таблицы

Инфографика

ЧМ-2026 по футболу сборная Ганы по футболу сборная Коморских островов по футболу Мохаммед Кудус Томас Партей сборная Замбии по футболу сборная Нигера по футболу сборная Чада по футболу сборная ЦАР по футболу сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Эфиопии по футболу сборная Джибути по футболу сборная Сьерра-Леоне по футболу сборная Египта по футболу сборная Гвинеи-Бисау по футболу сборная Мали по футболу сборная Мадагаскара по футболу
