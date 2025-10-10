Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ

В отборочном матче чемпионата мира 2026 между сборными Гамбии и Габона произошла настоящая футбольная драма.

На нейтральном поле в кенийском Найроби команда Пьера-Эмерика Обамеянга вырвала победу со счетом 4:3, и главным героем стал именно капитан габонцев.

Хотя Габон пропустил трижды, Обамеянг оформил покер, забив все четыре мяча своей команды (на 20-й, 42-й, 62-й и 78-й минутах).

Однако завершение матча для звездного нападающего стало неудачным. На 89-й минуте он получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Несмотря на это, Габон удержал преимущество и взял важные три очка в квалификации, сохранив шансы на выход на ЧМ.

Лидеры группы перед последним туром: Кот-д'Ивуар (23 очка), Габон (22).

Чемпионат мира 2026. Квалификация (Африка)

10 октября 2025 года, Найроби, Moi International Sports Centre

Гамбия – Габон – 3:4

Голы: Минте, 23, Сидибе, 45+2, 47 – Обамеянг, 20, 42, 62, 78

Удаление: Обамеянг, 89

