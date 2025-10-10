Забил 4 мяча и удален. Обамеянг выдал перформанс за Габон в отборе к ЧМ
Сборная Габона переиграла команду Гамбии со счетом 4:3
В отборочном матче чемпионата мира 2026 между сборными Гамбии и Габона произошла настоящая футбольная драма.
На нейтральном поле в кенийском Найроби команда Пьера-Эмерика Обамеянга вырвала победу со счетом 4:3, и главным героем стал именно капитан габонцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хотя Габон пропустил трижды, Обамеянг оформил покер, забив все четыре мяча своей команды (на 20-й, 42-й, 62-й и 78-й минутах).
Однако завершение матча для звездного нападающего стало неудачным. На 89-й минуте он получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.
Несмотря на это, Габон удержал преимущество и взял важные три очка в квалификации, сохранив шансы на выход на ЧМ.
Лидеры группы перед последним туром: Кот-д'Ивуар (23 очка), Габон (22).
Чемпионат мира 2026. Квалификация (Африка)
10 октября 2025 года, Найроби, Moi International Sports Centre
Гамбия – Габон – 3:4
Голы: Минте, 23, Сидибе, 45+2, 47 – Обамеянг, 20, 42, 62, 78
Удаление: Обамеянг, 89
Турнірна таблиця
Результаты матчей 10 октября
Инфографика
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец выделил Роя Джонса
Бывший футболист и тренер верит в победу «сине-желтых»