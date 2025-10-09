Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Разгром и путевка. Сборная Алжира с голом Мареза вышла на чемпионат мира
ЧМ. Квалификация. Африка
Либерия
09.10.2025 19:00 – FT 3 : 1
Намибия
Чемпионат мира
09 октября 2025, 22:35
Разгром и путевка. Сборная Алжира с голом Мареза вышла на чемпионат мира

Уже известны 20 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026

Разгром и путевка. Сборная Алжира с голом Мареза вышла на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Рияд Марез

Сборная Алжира досрочно оформила выход на чемпионат мира 2026.

В матче 9-го тура отбора команда Владимира Петковича без шансов разгромила Сомали (3:0). Голы забили Рияд Марез и Мохамед Амура (дубль).

Эта победа гарантировала «лисам пустыни» первое место в своей группе за тур до финиша. Алжир опережает ближайшего преследователя, Уганду, на 4 очка.

Алжирцы ранее участвовали в финальной части ЧМ-2014, когда дошли до 1/8 финала, где лишь в дополнительное время уступили Германии.

Уже известны 20 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:

  • КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
  • Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир
  • Океания: Новая Зеландия

Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

Квалификация ЧМ-2026. Африка

9-й тур, 9 октября 2026

Сомали – Алжир – 0:3

Голы: Мохамед Амура, 7, 57, Рияд Марез, 19

Другие результаты игрового дня:

  • Бурунди – Кения – 0:1
  • Ботсвана – Уганда – 0:1
  • Либерия – Намибия – 3:1
  • Мозамбик – Гвинея – 1:2
  • Малави – Экваториальная Гвинея – перенесено из-за транспортных проблем гостей

Турнирные таблицы

Інфографіка

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
