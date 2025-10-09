Разгром и путевка. Сборная Алжира с голом Мареза вышла на чемпионат мира
Уже известны 20 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026
Сборная Алжира досрочно оформила выход на чемпионат мира 2026.
В матче 9-го тура отбора команда Владимира Петковича без шансов разгромила Сомали (3:0). Голы забили Рияд Марез и Мохамед Амура (дубль).
Эта победа гарантировала «лисам пустыни» первое место в своей группе за тур до финиша. Алжир опережает ближайшего преследователя, Уганду, на 4 очка.
Алжирцы ранее участвовали в финальной части ЧМ-2014, когда дошли до 1/8 финала, где лишь в дополнительное время уступили Германии.
Уже известны 20 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026:
- КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
- Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
- Африка: Марокко, Тунис, Египет, Алжир
- Океания: Новая Зеландия
Чемпионат мира 2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
9-й тур, 9 октября 2026
Сомали – Алжир – 0:3
Голы: Мохамед Амура, 7, 57, Рияд Марез, 19
Другие результаты игрового дня:
- Бурунди – Кения – 0:1
- Ботсвана – Уганда – 0:1
- Либерия – Намибия – 3:1
- Мозамбик – Гвинея – 1:2
- Малави – Экваториальная Гвинея – перенесено из-за транспортных проблем гостей
Турнирные таблицы
Інфографіка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура
И это Джозеф Паркер