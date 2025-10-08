Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира

Сборные Египта вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026.

Египет обыграл Джибути (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026. Дубль оформил знаменитый форвард Мохамед Салах (18 и 84 мин), еще один гол забил Ибрагим Адель (9-я минута).

Египет в четвертый раз в своей истории сыграет на чемпионате мира (1934, 1990, 2018, 2026).

Сборная Ганы на выезде разгромила команду ЦАР (5:0) и на 99,9% получит путевку на ЧМ-2026. Голы забили Мохаммед Салису (21 мин), Томас Партей (52 мин), Александер Джику (69 мин), Джордан Айю (71 мин), Камалдин Сулемана (87 мин).

Уже известны 19 команд из 48, вышедших в финальный раунд ЧМ:

КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада

Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия

Африка: Марокко, Тунис, Египет

Океания: Новая Зеландия

Чемпионат мира 2026 пройдет в следующем году в США, Канаде и Мексике.

