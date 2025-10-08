Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира
Уже известны 19 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026
Сборные Египта вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026.
Египет обыграл Джибути (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026. Дубль оформил знаменитый форвард Мохамед Салах (18 и 84 мин), еще один гол забил Ибрагим Адель (9-я минута).
Египет в четвертый раз в своей истории сыграет на чемпионате мира (1934, 1990, 2018, 2026).
Сборная Ганы на выезде разгромила команду ЦАР (5:0) и на 99,9% получит путевку на ЧМ-2026. Голы забили Мохаммед Салису (21 мин), Томас Партей (52 мин), Александер Джику (69 мин), Джордан Айю (71 мин), Камалдин Сулемана (87 мин).
Уже известны 19 команд из 48, вышедших в финальный раунд ЧМ:
- КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
- Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
- Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
- Африка: Марокко, Тунис, Египет
- Океания: Новая Зеландия
Чемпионат мира 2026 пройдет в следующем году в США, Канаде и Мексике.
Квалификация ЧМ-2026. Африка
Результаты матчей, 8 октября 2025
Турнирные таблицы
Инфографика
