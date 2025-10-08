Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира
ЧМ. Квалификация. Африка
Джибути
08.10.2025 19:00 – FT 0 : 3
Египет
Чемпионат мира
08 октября 2025, 23:12 | Обновлено 09 октября 2025, 00:23
Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира

Уже известны 19 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026

08 октября 2025, 23:12 | Обновлено 09 октября 2025, 00:23
Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Сборные Египта вышла в финальный раунд чемпионата мира 2026.

Египет обыграл Джибути (3:0) в матче квалификации ЧМ-2026. Дубль оформил знаменитый форвард Мохамед Салах (18 и 84 мин), еще один гол забил Ибрагим Адель (9-я минута).

Египет в четвертый раз в своей истории сыграет на чемпионате мира (1934, 1990, 2018, 2026).

Сборная Ганы на выезде разгромила команду ЦАР (5:0) и на 99,9% получит путевку на ЧМ-2026. Голы забили Мохаммед Салису (21 мин), Томас Партей (52 мин), Александер Джику (69 мин), Джордан Айю (71 мин), Камалдин Сулемана (87 мин).

Уже известны 19 команд из 48, вышедших в финальный раунд ЧМ:

  • КОНКАКАФ: Мексика, США, Канада
  • Азия: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
  • Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Парагвай, Колумбия
  • Африка: Марокко, Тунис, Египет
  • Океания: Новая Зеландия

Чемпионат мира 2026 пройдет в следующем году в США, Канаде и Мексике.

Квалификация ЧМ-2026. Африка

Результаты матчей, 8 октября 2025

Турнирные таблицы

Инфографика

ЧМ-2026 по футболу сборная Египта по футболу сборная Ганы по футболу сборная Джибути по футболу сборная ЦАР по футболу Мохамед Салах Мохаммед Салису Томас Партей Джордан Айю
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
