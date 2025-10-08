Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Квалификация ЧМ-2026. Саудовская Аравия выиграла яркий матч у Индонезии
ЧМ. Квалификация. Азия
Индонезия
08.10.2025 20:15 – FT 2 : 3
Саудовская Аравия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 октября 2025, 23:34 | Обновлено 08 октября 2025, 23:40
69
0

Квалификация ЧМ-2026. Саудовская Аравия выиграла яркий матч у Индонезии

Сборные Омана и Катара разошлись нулевой ничьей на старте 4-го раунда

08 октября 2025, 23:34 | Обновлено 08 октября 2025, 23:40
69
0
Квалификация ЧМ-2026. Саудовская Аравия выиграла яркий матч у Индонезии
Getty Images/Global Images Ukraine

В Азии стартовал 4-й раунд отборочного турнира чемпионата мира 2026.

Саудовская Аравия выиграла яркий матч у Индонезии (3:2) и возглавила турнирную таблицу группы.

Сборные Омана и Катара разошлись нулевой ничьей (0:0) на старте 4-го раунда.

Ранее от Азии на Чм-2026 отобрались 6 команд: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Квалификация ЧМ-2026. Азия

4-й этап, 1-й тур. 8 октября 2025

Индонезия – Саудовская Аравия – 2:3

Голы: Дикс, 11 (пен), 88 (пен) – Абу Аль-Шамат, 17, Фирас Аль-Бурайкан, 36 (пен), 62

Оман – Катар – 0:0

Турнирные таблицы

Инфографика

По теме:
Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира
«Чем занимался медицинский штаб Динамо?» Спортврач – о травме Тымчика
Довбик дал оценку своей форме перед матчами сборной Украины
ЧМ-2026 по футболу сборная Саудовской Аравии по футболу сборная Индонезии по футболу сборная Омана по футболу сборная Катара по футболу Фирас Аль-Бурайкан
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Футбол | 08 октября 2025, 07:05 1
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде
Трансферная бомба. Барселона получила огромное предложение по суперзвезде

Рафинья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед»

Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Футбол | 08 октября 2025, 14:48 3
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара
Ямаль получил безумное предложение покинуть Барсу. Побьет рекорд Неймара

ПСЖ предложил за юного вингера 230 миллионов евро

Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Футбол | 08.10.2025, 23:57
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Зимой будет упорная борьба. На Довбика претендуют три клуба АПЛ
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Футбол | 08.10.2025, 21:04
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Футбол | 08.10.2025, 07:35
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Бленуце принял сенсационное решение после скандала в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
Шовковский указал сыну легенды Динамо на дверь и назвал причину
08.10.2025, 06:30 13
Футбол
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
ВИДЕО. В сборную Украины прибыли 2 звездных легионера
07.10.2025, 02:58 5
Футбол
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольную команду. Ему всего 38 лет
07.10.2025, 22:45 2
Футбол
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 46
Футбол
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
Звездный боксер нашел заранее оправдание, если проиграет Усику
07.10.2025, 00:25
Бокс
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
08.10.2025, 00:20 87
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем