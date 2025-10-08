Квалификация ЧМ-2026. Саудовская Аравия выиграла яркий матч у Индонезии
Сборные Омана и Катара разошлись нулевой ничьей на старте 4-го раунда
В Азии стартовал 4-й раунд отборочного турнира чемпионата мира 2026.
Саудовская Аравия выиграла яркий матч у Индонезии (3:2) и возглавила турнирную таблицу группы.
Сборные Омана и Катара разошлись нулевой ничьей (0:0) на старте 4-го раунда.
Ранее от Азии на Чм-2026 отобрались 6 команд: Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия
Квалификация ЧМ-2026. Азия
4-й этап, 1-й тур. 8 октября 2025
Индонезия – Саудовская Аравия – 2:3
Голы: Дикс, 11 (пен), 88 (пен) – Абу Аль-Шамат, 17, Фирас Аль-Бурайкан, 36 (пен), 62
Оман – Катар – 0:0
Турнирные таблицы
Инфографика
