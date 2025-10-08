Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

8 октября на Нейшенел Спортс Комплекс пройдет матч 1-го тура четвертого этапа отбора на чемпионат мира в Азии, в котором встретятся национальные сборные Индонезии и Саудовской Аравии. Поединок начнется в 20:15 по киевскому времени.

Индонезия

Команда свой единственный поединок на мундиале провела еще в 1938-м году, как Голландская Ост-Индия. Во времена независимости можно выделить разве что конец-прошлого и начало этого века, когда получалось четырежды кряду сыграть на Кубке Азии. Но, во-первых, за все это время было по две ничьи и победы, во-вторых, все неизменно заканчивалось после группового этапа. Только на крайнем таком турнире, в Катаре, удалось добраться до 1/8 финала. Но и там выиграли один поединок при трех поражениях.

Сейчас к успеху сборную пытаются привести звезды из Нидерландов - Клюйверт как главный тренер, Дани Ландзаат как его ассистент, Йорди Кройфф в статусе технического советника. И как минимум получилось в своей группе набрать 12 очков, уверенно став четвертыми, и продолжить борьбу.

Саудовская Аравия

Сборная если не является, то, по крайней мере, хочет быть лидером континентального футбола. По крайней мере, в 2018-м и 2022-м она возвращалась на чемпионаты мира, и даже выигрывала там по матчу. Чтобы выйти на новый уровень, на пост позвали Манчини, но тот и на Кубке Азии закончил уже в 1/8 финала, уступив по пенальти Южной Кореи, и в квалификации.

Осенью прошлого года итальянца сменил Эрве Ренар, с которым команда довольно уверенно выступила на прошлом мундиале, в Катаре. Но и с ним вытянуть привычный отбор не получилось: закончили с 13 очками на третьей позиции, набрав аж на шесть меньше, чем Австралия, которой и проиграли в крайнем туре. Зато летом удалось выйти в плей-офф Золотого Кубка КОНКАКАФ.

Статистика личных встреч

У саудитов было пять побед кряду. Но прошлой осенью они набрали одно очко в двух поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в номинальных хозяев. Ставим на победу сборной Саудовской Аравии с форой -1 гол (коэффициент - 1,63).